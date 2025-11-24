Ελλάδα

«Σημασία για εμάς δεν έχει με ποιο όχημα θα φύγεις, φτάνει να ξεφύγεις» – Η καμπάνια γροθιά στο στομάχι της Toyota για την έμφυλη βία

Η Toyota έβγαλε διαφήμιση με αυτοκίνητο Ford και δίνει φωνή στις γυναίκες που δραπετεύουν από τη βία
Η συγκλονιστική ελληνική διαφήμιση της Toyota με αυτοκίνητο της Ford
Η συγκλονιστική ελληνική διαφήμιση της Toyota με αυτοκίνητο της Ford

Η νέα καμπάνια της Toyota μοιάζει περισσότερο με ανθρώπινη κραυγή παρά με διαφήμιση. Μια πράξη γενναιότητας, που δεν ενδιαφέρεται για το λογότυπο στο καπό, αλλά για τη ζωή που πρέπει να σωθεί.

Για την Toyota, δεν έχει σημασία ποιο αυτοκίνητο θα οδηγήσει μια γυναίκα όταν αποφασίσει να εγκαταλείψει μια κακοποιητική σχέση. Σημασία έχει μόνο αυτό: να φύγει. Nα σωθεί.

Στο φιλμ της Toyota, δεν πρωταγωνιστεί κάποιο λαμπερό μοντέλο αυτοκινήτου της εταιρείας. Πρωταγωνιστεί ένα Ford Fiesta. Και μέσα του, μια γυναίκα που σφίγγει το μωρό της στην αγκαλιά, αποφασισμένη να αφήσει πίσω της μια ζωή φόβου. Έχει μόλις κλείσει την πόρτα πίσω της, παίροντας ελάχιστα πράγματα μαζί της. Βάζει το μωρό στο αμάξι. «Πάμε βόλτα, ναι;» του λέει καθησυχαστικά και του δίνει ένα φιλί.

Το μήνυμα που συνοδεύει το κλιπ είναι τόσο απλό και τόσο δυνατό: «Σημασία για εμάς δεν έχει με ποιο όχημα θα φύγεις. Φτάνει να ξεφύγεις».

Η Toyota δημιούργησε αυτό το εκπληκτικό φιλμ σε συνεργασία με την γυναικεία μη κερδοσκοπική οργάνωση Διοτίμα, η οποία έχει ως πυρήνα δράσης την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Ένα μικρό φίλμ με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών που είναι στις 25 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρεται στο τέλος του βίντεο «ενισχύει οικονομικά το έργο της Διοτιμα και γίνεται όχημα διαφυγής για θύματα ενδοοικογενειακής βίας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
293
260
204
188
120
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Αν μου τύχαινε δεν θα έδινα σημασία, είπε ότι το έκανε από αγάπη» λέει η μητέρα της δασκάλας στο Λουτράκι
Ο πατέρας της δασκάλας ανέφερε ότι η κόρη του άρχισε να επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τον πνευματικό της - «Αφάνταστα την επηρεάζει, της έχει κάνει κακό η θρησκεία γιατί έχει γίνει θρησκόληπτη»
Οι γονείς της 55χρονης δασκάλας
Εκτός σχολικής αίθουσας η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ - Είχε αρνηθεί την αξιολόγηση
Όπως αποκάλυψε ο γγ του υπουργείου Παιδείας, η εκπαιδευτικός ασκεί διοικητικό έργο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα - «Τη σκούντηξε για να δει τη ζωγραφιά του» λέει ο πατέρας του 6χρονου
Η 55χρονη δασκάλα 17
Newsit logo
Newsit logo