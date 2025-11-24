«Σημασία για εμάς δεν έχει με ποιο όχημα θα φύγεις, φτάνει να ξεφύγεις» – Η καμπάνια γροθιά στο στομάχι της Toyota για την έμφυλη βία

Η νέα καμπάνια της Toyota μοιάζει περισσότερο με ανθρώπινη κραυγή παρά με διαφήμιση. Μια πράξη γενναιότητας, που δεν ενδιαφέρεται για το λογότυπο στο καπό, αλλά για τη ζωή που πρέπει να σωθεί.

Για την Toyota, δεν έχει σημασία ποιο αυτοκίνητο θα οδηγήσει μια γυναίκα όταν αποφασίσει να εγκαταλείψει μια κακοποιητική σχέση. Σημασία έχει μόνο αυτό: να φύγει. Nα σωθεί.

Στο φιλμ της Toyota, δεν πρωταγωνιστεί κάποιο λαμπερό μοντέλο αυτοκινήτου της εταιρείας. Πρωταγωνιστεί ένα Ford Fiesta. Και μέσα του, μια γυναίκα που σφίγγει το μωρό της στην αγκαλιά, αποφασισμένη να αφήσει πίσω της μια ζωή φόβου. Έχει μόλις κλείσει την πόρτα πίσω της, παίροντας ελάχιστα πράγματα μαζί της. Βάζει το μωρό στο αμάξι. «Πάμε βόλτα, ναι;» του λέει καθησυχαστικά και του δίνει ένα φιλί.

Το μήνυμα που συνοδεύει το κλιπ είναι τόσο απλό και τόσο δυνατό: «Σημασία για εμάς δεν έχει με ποιο όχημα θα φύγεις. Φτάνει να ξεφύγεις».

Η Toyota δημιούργησε αυτό το εκπληκτικό φιλμ σε συνεργασία με την γυναικεία μη κερδοσκοπική οργάνωση Διοτίμα, η οποία έχει ως πυρήνα δράσης την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Ένα μικρό φίλμ με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών που είναι στις 25 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρεται στο τέλος του βίντεο «ενισχύει οικονομικά το έργο της Διοτιμα και γίνεται όχημα διαφυγής για θύματα ενδοοικογενειακής βίας».