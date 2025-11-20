Σήμερα Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Η εφημερίδα ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

γιορτάζει 10 χρόνια κυκλοφορίας

με νέα μειωμένη τιμή

και

σας προσφέρει σπάνια βιβλία

εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής αισθητικής

την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

μην χάσετε

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, τόμος Α ΄

Μια μοναδική περιήγηση με πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό υλικό, αλλά και πληροφορίες για τα εκθέματα του μοναδικού Μουσείου της Ακρόπολης.

Με μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Μια συλλογή απαραίτητη σε κάθε ελληνικό σπίτι αλλά και ένα πολύτιμο «παγκόσμιο» δώρο!

Ακολουθεί ο Β΄τόμος και

οι Συλλογές

Χαμένες Πατρίδες και Θησαυροί της Ορθοδοξίας

