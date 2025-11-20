Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Σήμερα Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Σήμερα Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Η εφημερίδα  ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

γιορτάζει 10 χρόνια κυκλοφορίας

με νέα μειωμένη τιμή

και 

σας προσφέρει σπάνια βιβλία

εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής αισθητικής

 

την  Πέμπτη  20 Νοεμβρίου

μην χάσετε

t

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, τόμος Α ΄

Μια μοναδική περιήγηση με πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό υλικό, αλλά και πληροφορίες για τα εκθέματα του μοναδικού Μουσείου της Ακρόπολης.

Με μετάφραση  στην αγγλική γλώσσα.

Μια συλλογή απαραίτητη σε κάθε ελληνικό σπίτι  αλλά και ένα πολύτιμο «παγκόσμιο» δώρο!

Ακολουθεί ο Β΄τόμος και

οι Συλλογές

Χαμένες Πατρίδες και Θησαυροί της Ορθοδοξίας

Διαβάστε ακόμη: 

  • Η χαρισματική μορφή του Οσίου Γέροντα Ιακώβου Τσαλίκη, μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν – Ο Γέροντας, όπως τον έζησα
  • Δημητριάδος Ιγνάτιος: Η Εκκλησία συγκροτείται από αμαρτωλούς που μετανοούν
  • Πρεβέζης Χρυσόστομος: Ο πόνος μεταμορφώνεται κοντά στο Θεό
  • Η Μονή Βατοπαιδίου τιμά με Θεολογικό Συνέδριο τον Ναυπάκτου Ιερόθεο
  • Αρχιμ. Βαρθολομαίος Εσφιγμενίτης: Σαρακοστή, στάδιο πνευματικής προσπάθειας

Για βιβλία και εικόνες που κυκλοφορούν με το φύλλο της Κιβωτού,

πληροφορίες και παραγγελίες,

τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
78
78
76
74
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η γνωριμία με την αρχηγό, η βαλίτσα με τα ναρκωτικά και η παγίδα της αστυνομίας – Όλα όσα είπε ο δεύτερος ρασοφόρος και φίλος του ιερέα youtuber
«Ζητώ συγνώμη για την πράξη μου. Ζητώ μία ευκαιρία. Δεν χρησιμοποιούμε κωδικοποιημένες εκφράσεις στις συνομιλίες μας με την αρχηγό, εκτός από τη λέξη "μακαρόνια"»
Ο ιερέας διατηρεί κανάλι στο YouTube
Newsit logo
Newsit logo