Σε εφιάλτη φαίνεται πως μετατράπηκαν οι διακοπές μιας 17χρονης τουρίστριας στη Σκιάθο. Η ανήλικη κατήγγειλε στην αστυνομία πως έπεσε θύμα βιασμού από 23χρονο άνδρα.

Η 17χρονη, μιλώντας στους αστυνομικούς του τμήματος Σκιάθου, είπε πως το βράδυ της Πέμπτης (07.08.2025) γνώρισε τον 23χρονο σε κοινή παρέα. Μετά από λίγη ώρα, ο νεαρός την οδήγησε σε άλλο χώρο και προχώρησε στον βιασμός της, όπως ισχυρίστηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 23χρονος συνελήφθη το απόγευμα της επόμενης ημέρας και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας στον Βόλο.

Την ίδια στιγμή η 17χρονη θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης, αναφέρει το thenewspaper.gr.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και ερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για μία από τις πλέον σοβαρές καταγγελίες που έχουν καταγραφεί φέτος στο νησί.

Οι αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.