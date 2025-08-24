Ελλάδα

Σκιάθος: Ιστιοφόρο προσάραξε στην περιοχή της Καναπίτσας

Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους
Σκάφος του Λιμενικού Σώματος
Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Το Λιμενικό Σώμα χρειάστηκε να επέμβει άμεσα το πρωί της Κυριακής (24.08.2025) στη θαλάσσια περιοχή της Καναπίτσας, νότια της Σκιάθου, για να συνδράμει ιστιοφόρο με σημαία Νέας Ζηλανδίας που προσάραξε στην περιοχή. Κανένας από τους πέντε επιβάτες του σκάφους δεν τραυματίστηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ στη Σκιάθο έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος έσπευσε άμεσα στο σημείο για να ασφαλίσει την περιοχή.

Η επιχείρηση αποκόλλησης αναμένεται να συνεχιστεί με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους και δύτη που θα ελέγξει την κατάσταση της γάστρας πριν από κάθε προσπάθεια ρυμούλκησης.

