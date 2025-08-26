Σκύδρα: Σε χωματερή βρέθηκε η σορός του 72χρονου – Ο 75χρονος τον σκότωσε γιατί τον είδε στο χωράφι του

Κατά την ανάκριση «έσπασε» ο 75χρονος για τη στυγερή δολοφονία και τα βασανιστήρια που έκανε σε βάρος του 72χρονου συγχωριανού του στη Σκύδρα. Τα ίχνη του ηλικιωμένου θύματος είχαν χαθεί για περίπου 10 ημέρες, μέχρι που εν τέλει ο δράστης αποκάλυψε στην αστυνομία που είχε παρατήσει τη σορό του.

Η φρικιαστική δολοφονία του 72χρονου έξω από το χωριό τους στη Σκύδρα, αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα (25.08.2025), όταν οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 75χρονο, πιστεύοντας πως εμπλέκεται στην εξαφάνιση του θύματος. Οι αρχές είχαν ήδη μιλήσει με την οικογένεια του 72χρονου η οποία ανέφερε πως οι 2 άνδρες είχαν διαφορές μεταξύ τους.

Κατά την ανάκριση, ο δράστης ομολόγησε τα όσα έκανε στο θύμα και στη συνέχεια έδειξε στους αστυνομικούς που είχε παρατήσει τη σορό του θύματος.

Ο 75χρονος είπε πως σκότωσε το θύμα όταν τον είδε να βγαίνει από το χωράφι του, εικάζοντας έτσι ότι του έκλεψε φρούτα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, θόλωσε και πυροβόλησε με καραμπίνα το θύμα του.

Ο 72χρονος ήταν γνωστός στις αρχές για μικροκλοπές είτε από καταστήματα είτε από χωράφια, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο δράστης, εξοργισμένος που είδε να βγαίνει από το χωράφι του ο 72χρονος, τον πυροβόλησε με καραμπίνα, τον έδεσε στο μηχανάκι του και τον έσυρε περίπου για 700 μέτρα.