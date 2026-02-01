Σκύρος: Άνοιξε το τριώδιο στο νησί – Στα Καλντερίμια οι κάτοικοι με τις παραδοσιακές στολές για τον «Χορό των Γέρων»

Οι απόκριες στη Σκύρο είναι μια μοναδική εμπειρία γνωστή όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Οι Γέροι, οι Κορέλες και ο Φράγκος βγήκαν χθες βράδυ Σαββάτου (31/1/2026) στα Καλντερίμια του νησιού αναβιώνοντας το παλαιότερο έθιμο της άνοιξης, τον «Χορό των Γέρων».

Σύμφωνα με το evoiaonline.gr, στη Σκύρο τις απόκριες υπάρχει μία γιορτινή και ξεχωριστή ατμόσφαιρα, αφού στους δρόμους θα δείτε άντρες μεταμφιεσμένους και έχοντας πάνω τους κουδούνια να διασχίζουν την αγορά.

Πιο συγκεκριμένα οι λεγόμενοι «Γέροι» φορούν μία μαύρη μαλλιαρή κάπα και μία μάσκα με δέρμα από κατσίκι. Στη μέση φορούν πολλά κουδούνια, από αυτά που έχουν τα πρόβατα που μπορεί να είναι ακόμη και 40.

Τον «Γέρο» τον συνοδεύουν «η Κορέλα» και «ο Φράγκος». Η Κορέλα είναι άντρας και φοράει παραδοσιακή γυναικεία στολή, ενώ κρύβει το πρόσωπο του με μάσκα. Ο Φράγκος φοράει ένα Ευρωπαϊκό παντελόνι και έχει κρεμασμένο πίσω του ένα μεγάλο κουδούνι. Σκοπός είναι καθώς περπατάνε να κάνουν θόρυβο ενώ ταυτόγχρονα χορεύουν.

Ο μύθος του εθίμου

Σύμφωνα με τον μύθο, το έθιμο αυτό έχει σχέση με ένα ηλικιωμένο τσοπάνη ο οποίος έχασε όλα του τα πρόβατα από τον βαρύ χειμώνα. Θέλοντας να γνωστοποιήσει αυτό το γεγονός στους κατοίκους, έβαλε στη μέση του τα κουδούνια από τα πρόβατα και παίρνοντας την σύζυγό του μαζί περπατούν στα σοκάκια του νησιού. Έτσι, ενημερώνει τους κατοίκους για την συμφορά που τους βρήκε.

Αποκορύφωμα του καρναβαλιού στη Σκύρο είναι το έθιμο της τράτας. Όπου την τελευταία Κυριακή της αποκριάς τοποθετείται η τράτα στην πλατεία και οι κάτοικοι φορώντας στολή ναυτικών σατιρίζουν την επικαιρότητα λέγοντας στιχάκια.

Όταν η ομάδα περιέλθει τους δρόμους και τελειώσει τις επισκέψεις της στα συγγενικά και φιλικά σπίτια, όπου πηγαίνει για να ξεκουραστεί και να κεραστεί, συνηθίζεται ν’ ανεβαίνει μέχρι το Κάστρο, όπου βρίσκεται το μοναστήρι του Άη Γιώργη, του πολιούχου του νησιού. Κατόπιν, ενώ ο Γέρος ξεκουράζεται, η Κορέλα του τραγουδά, τραγούδια Σκυριανά, εγκωμιάζοντας τις αρετές και τις ιδιότητες του.

Οι «Τράττες» συνήθως γίνονται η μία το Σάββατο και η άλλη την Κυριακή.

Τη Καθαρά Δευτέρα σχεδόν όλοι οι κάτοικοι φορούν τις παραδοσιακές τοπικές τους ενδυμασίες και μαζεύονται στο κέντρο του χωριού, όπου τραγουδούν και χορεύουν τοπικούς χορούς.