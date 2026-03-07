Σοφία Μητσοτάκη: Οργισμένη απάντηση για την επιστροφή της από το Ντουμπάι – «Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»

Την αντίδραση της κόρης του πρωθυπουργού Σοφίας Μητσοτάκη προκάλεσε δημοσίευμα που ανέφερε ότι επέστρεψε στην Ελλάδα από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ και η πτήση κόστισε 50.000 ευρώ.

Σε ανάρτησή στα social media η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη διαψεύδει το συγκεκριμένο δημοσίευμα σημειώνοντας μάλιστα ότι πρόκειται για fake news. «Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια», σχολιάζει χαρακτηριστικά και εξηγεί πως επέστρεψε από το Ντουμπάι, καθώς τον τελευταίο καιρό εργάζεται εκεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει επιβιβάστηκε σε προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες. «Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη ούτε η δεύτερη», επισημαίνει.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε η Σοφία Μητσοτάκη στην ανάρτησή της.

«Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιων fake news και με τόση ευκολία αναπαράγει ανακριβείς πληροφορίες.

Προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν πήρα, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη ούτε η δεύτερη.

Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά. Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια.»