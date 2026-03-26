Σοκ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός άντρα στο Κολυμπάρι – Ήταν σε προχωρημένη σήψη

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ΕΛΑΣ
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Με ένα μακάβριο θέαμα ήρθε αντιμέτωπος ένας πεζός το απόγευμα της Πέμπτης (26.03.2026) στην περιοχή του Κολυμπαρίου στα Χανιά, όπου βρήκε μία σορό άντρα.

Η σορός εντοπίστηκε στην βραχώδη ακτή κοντά στο χωριό Αφράτα του Δήμου Πλατανιά των Χανίων, ενώ ήταν και σε προχωρημένη σήψη.

Ο πολίτης που την εντόπισε ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και στο σημείο μετέβησαν λιμενικοί οι οποίοι διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για άντρα αλλά σχεδόν αποσκελετωμένο.

Σύμφωνα με το flashnes.gr, η σορός μεταφέρθηκε από τα βράχια στο Νοσοκομείο Χανίων για τις αναγκαίες ιατροδικαστικές εξετάσεις και κυρίως για την λήψη DNA προκειμένου να διερευνηθούν τα στοιχεία του.

Πάντως θεωρείται ως πιθανότερο να εκβράστηκε από την θάλασσα και λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων μπορεί να μεταφέρθηκε εκεί απο μεγάλη απόσταση.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
239
157
105
101
49
Newsit logo
Newsit logo