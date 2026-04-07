Σοκ στην Εύβοια: Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη

Η σορός ατόμου αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε την Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) σε παραλία στην Εύβοια.

Διερχόμενοι πολίτες βρήκαν την σορό στην ακτογραμμή της παραλίας Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια, από διερχόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα του ατόμου, ενώ παραμένουν άγνωστες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, το λιμενικό, εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας Sar 312 και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αναμένεται η ειδική διαδικασία μέχρι να διευκρινιστεί η ταυτότητα του ατόμου ενώ η ιατροδικαστική εξέταση, θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πόσιμο και κατάλληλο για κάθε κατανάλωση το νερό στην Αίγινα - Η ανακοίνωση του Δήμου
«Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εξεταζόμενες μικροβιολογικές παράμετροι βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας για την ποιότητα του νερού» αναφέρει η ανακοίνωση
Νερό
Νέα έρευνα για τις υποκλοπές: Στον Άρειο Πάγο η δικογραφία – Ποιοι θα ελεγχθούν για κατασκοπεία
Και οι δύο εισαγγελικές έρευνες πρέπει να «τρέξουν» με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καθώς μέσα στους επόμενους μήνες οι πράξεις, για τις οποίες ελέγχονται τόσο οι καταδικασμένοι, όσο και να πρόσωπα, παραγράφονται
Ο Άρειος Πάγος 17
