Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κατάστημα και άρπαξε φωτιά – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο οδηγός αυτοκινήτου μετά από τροχαίο που είχε στη Θεσσαλονίκη, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (27.09.2025).

Το τροχαίο έγινε συγκεκριμένα στην οδό Αναγεννήσεως στη Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και καρφώθηκε σε βιτρίνα μαγαζιού. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν τεράστιες ζημιές στην επιχείρηση και να τυλιχθεί στις φλόγες το αυτοκίνητο.

Ο οδηγός κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο αυτοκίνητο την τελευταία στιγμή.

Στο σημείο επιχείρησαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

«Ακούστηκε δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη»

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ήχος από την πρόσκρουση στο κατάστημα ήταν πολύ δυνατός.

«Έτρεχε πολύ, ήταν λες και το αυτοκίνητο δεν είχε έλεγχο. Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη. Βγήκαμε να βοηθήσουμε και σε λίγα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες το ΙΧ ενώ έκανε όπισθεν από το κατάστημα που καρφώθηκε», αναφέρει κάτοικος της περιοχής, ο οποίος εκτιμά ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με ελαφρά τραύματα ενώ οι ανακριτικές αρχές ήδη συγκεντρώνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, για τα ακριβή αίτια του σοβαρού ατυχήματος.

Πληροφορίες από thesspost.gr