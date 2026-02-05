Σοκαριστικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ στα Χανιά: Μια γυναίκα νεκρή, τρεις τραυματίες – Διαλύθηκαν τα αυτοκίνητα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02/2026) στον ΒΟΑΚ στα Χανιά με μια γυναίκα νεκρή.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στο ΒΟΑΚ στο ύψος του κόμβου του Πλατανιά στα Χανιά μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris, το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 3.30 το μεσημέρι επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος του κόμβου Πλατανιά στα Χανιά, όταν δύο αυτοκίνητα, κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια το ένα όχημα χτύπησε και ένα τρίτο.

Η πρώτη σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο μία γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με οκτώ πυροσβέστες και ξεκίνησαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Δυστυχώς, όμως η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν να επαναφέρουν την άτυχη γυναίκα στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.

Στον τόπο του δυστυχήματος έφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της άτυχης γυναίκας από τα συντρίμμια, η Τροχαία ΒΟΑΚ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων ακόμα τρία άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν στο τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, δύο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο τρίτος θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.