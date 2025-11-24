Σοβαρό ατύχημα στο Ηράκλειο: Ταμπέλα έπεσε στο κεφάλι 29χρονης συνοδηγού μηχανής – Την έσωσε το κράνος της

Σε νοσοκομείο του Ηρακλείου μεταφέρθηκε εσπευσμένα μία 29χρονη κοπέλα μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε όταν ο αέρας ξήλωσε ταμπέλα με αποτέλεσμα να προσγειωθεί στο κεφάλι της.

Η 29χρονη επέβαινε στην μηχανή του αδελφού της στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου, όταν σηκώθηκε στον αέρα ταμπέλα που είχε τοποθετηθεί για να ενημερώνει τους οδηγούς για τα έργα που γίνονται στο σημείο. Ως αποτέλεσμα είχε η ταμπέλα να πέσει με δύναμη στο κεφάλι της κοπέλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη ζωή της έσωσε το κράνος που φορούσε. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, το κράνος κόπηκε στα 2 γλιτώνοντας έτσι τα μοιραία τραύματα που μπορεί να προκαλούνταν στην 29χρονη.

Η γυναίκα κατέληξε με σπασμένη μύτη και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Ηρακλείου για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της τροχαίας για την καταγραφή του ατυχήματος.