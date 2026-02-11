Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη νέα γέφυρα Τυρνάβου: Γυναίκα καταπλακώθηκε από πλατφόρμα τρακτέρ

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη στον Τύρναβο, όταν μία γυναίκα έπεσε από πλατφόρμα τρακτέρ και την καταπλάκωσε.

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, στο ύψος της γέφυρας του Τυρνάβου, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία γυναίκα έπεσε από τη πλατφόρμα του τρακτέρ και καταπλακώθηκε αφού το όχημα βρισκόταν σε κίνηση, σύμφωνα με πληροφορίες του TirnavosPress.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να απεγκλωβιστεί η γυναίκα ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ οι αρχές προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάστασή της. Tα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.