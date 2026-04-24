Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με μία τραυματία: Σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, αναποδογύρισε το ένα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (24.04.2026) στη Θεσσαλονίκη μετά από τροχαίο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες από τη Θέρμη προς τη διασταύρωση Πράσινα Φανάρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του grtimes.gr, από τη σφοδρή σύγκρουση το ένα αυτοκίνητο ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες και παρέλαβε τη γυναίκα για τη μεταφορά της σε νοσοκομείο της πόλης.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πώς προκλήθηκε το ατύχημα.

Λόγω του ατυχήματος και της ανατροπής του οχήματος, η κίνηση στο σημείο διεξαγόταν με δυσκολία.

