Σοβαρό τροχαίο στο Γαλαξίδι: Ένα άτομο απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων

Από τη σύγκρουση των αυτοκινήτων τραυματίστηκαν 3 άτομα
Η σκηνή του τροχαίου / nafpaktianews

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων συνέβη μετά από τροχαίο κοντά στο Γαλαξίδι το απόγευμα της Κυριακής 28.09.2025.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Γαλαξιδίου, λίγο μετά τις σήραγγες προς Ναύπακτο, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων και μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

Στο ένα από τα αυτοκίνητα, επέβαινε ένα ζευγάρι, ενώ στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μόνο ο οδηγός.

Η σκηνή του τροχαίου / nafpaktianews

Από το όχημα που επέβαινε το ζευγάρι ο ένας επιβάτης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ενώ οι υπόλοιποι δύο που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

