Ελλάδα

«Σπάνια περίπτωση επιστήμονα» ο 54χρονος σμήναρχος και κατάσκοπος της Κίνας – Είχε πρόσβαση σε κινήσεις αεροσκαφών και σε κρίσιμες αποστολές

Τα τελευταία χρόνια είχε επίσης επισκεφτεί στρατόπεδα της Ασίας, είχε συμμετάσχει σε προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων, και είχε εξοικειωθεί με προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνίας
Ο Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία
Ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία / EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνα Μπόλαρη

Στην Πολεμική Αεροπορία τον αντιμετώπιζαν ως «σπάνιο φαινόμενο», είναι ένα πραγματικό ταλέντο και οι γνώσεις του ήταν πολύτιμες στην Π.Α. Δύσκολα οι συνάδελφοι του 54χρονου μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο άνθρωπος με τον οποίο δούλευαν δίπλα δίπλα ήταν στην πραγματικότητα κατάσκοπος για την Κίνα.

Ο αξιωματικός των κρυπτοεπικοινωνιών της Πολεμικής Αεροπορίας – που κατηγορείται ότι ήταν κατάσκοπος για την Κίνα – συνδύαζε, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Real News, εξαιρετική τεχνογνωσία, εμπειρία και υψηλό γνωστικό επίπεδο, στοιχεία που τον έκαναν «σπάνια περίπτωση επιστήμονα» και τον τοποθετούσαν ψηλά στην πυραμίδα πρόσβασης διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο ίδιος είχε άριστες γνώσεις σε κρυπτογράφηση, ηλεκτρονικές διασφαλίσεις και προστασία δεδομένων και αναβαθμιζόταν συνεχώς, ειδικά από τη θέση του διοικητή. Ο 54χρονος είχε πρόσβαση σε όλες τις κινήσεις αεροσκαφών, σε ασκήσεις και κρίσιμες αποστολές, ενώ είχε διατελέσει και αξιολογητής του NATO στον τομέα συστημάτων επικοινωνιών (CIS).

Όμως, η ζωή του δεν περιοριζόταν στα στρατιωτικά. Πριν από χρόνια είχε εργαστεί εθελοντικά σε σχολείο και είχε ασχοληθεί με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, μεταξύ των οποίων και τα κινέζικα. «Αυτό που ενδιέφερε τους περισσότερους ήταν το πόσο καλλιεργημένος ήταν και το πόσο άψογος ως αξιωματικός στην υπηρεσία του», αναφέρουν πηγές στην εφημερίδα.

Τα τελευταία χρόνια είχε επίσης επισκεφτεί στρατόπεδα της Ασίας, είχε συμμετάσχει σε προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων, και είχε εξοικειωθεί με προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνίας. Στο κινητό του χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένη εφαρμογή υψηλής ασφάλειας, η οποία, όπως εξηγεί ειδικός στη Real News, ήταν ο πιο «ασφαλής» τρόπος για την ανταλλαγή πληροφοριών, χωρίς να αφήνει ψηφιακά ίχνη.

Η εμπειρία του και η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες τον καθιστούσαν κεντρικό σημείο σύνδεσης για διεθνείς συνεργασίες, ενώ η συνεργασία του με ξένους πράκτορες και οι επαφές του στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συνεδρίων καταδεικνύουν την πολυπλοκότητα των δικτύων που εμπλεκόταν.

Η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται «έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο σοβαρές των τελευταίων δεκαετιών». 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
140
119
98
92
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νέο gov.gr: Από σημείο αναφοράς σε έξυπνο εργαλείο – O μετασχηματισμός της σχέσης πολίτη – κράτους
Φέρνει απλοποίηση και ταχύτητα στην καθημερινή επαφή με το κράτος προσφέροντας προσωποποιημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ραντεβού και δίνοντας στους φορείς εργαλεία διαχείρισης μέσα σε ένα ελεγχόμενο, διαλειτουργικό οικοσύστημα
Προσωπικός αριθμός
Καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, ανατολική Μακεδονία, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο – Αναλυτική πρόγνωση
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά - Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ
Θυελλώδεις άνεμοι
Ο 54χρονος σμήναρχος κατάσκοπος της Κίνας με τη «διπλή» ζωή, τα κρυφά εμβάσματα και τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών
Σε κανέναν δεν είχε κινήσει υποψίες το περίεργο ταξίδι του στην Κίνα με το πρόσχημα ότι σκόπευε να μάθει τη γλώσσα - Πλέον αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες και η ποινή του θα κριθεί ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα
Ο Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία
9
Newsit logo
Newsit logo