Σπείρα διαρρηκτών σε Αχαΐα και Κορινθία έκλεβε κοσμήματα και χρήματα – Πάνω από 140.000 ευρώ η λεία

Έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις
Σπείρα διαρρηκτών είχε ρημάξει σπίτια σε Αχαΐα και Κορινθίας  με λεία πάνω από 140.000 ευρώ. Οι διαρρήκτες χτυπούσαν κυρίως σπίτια που βρίσκονταν παραλιακά, αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. Η αστυνομία έχει συλλάβει δύο και αναζητούνται τέσσερα άτομα.

Η εξάρθρωση της σπείρας διαρρηκτών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (18.05.2026) στη Ροδοδάφνη Αιγιαλείας στην Αχαΐα και σε περιοχή της Κορινθίας, συνελήφθησαν δύο άνδρες, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις αρχές, η λεία της οργάνωσης ξεπερνά τις 140.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις. Η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει δράση από τον Οκτώβριο του 2025 έως και τον Απρίλιο του 2026.

Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά έντεκα περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων δέκα τετελεσμένες και μία απόπειρα, σε περιοχές όπως ο Ψαθόπυργος, το Ρίο, η Πάτρα, η Παραλία Πατρών, τα Βραχνεΐκα, τα Καμίνια και η Αρχαία Κόρινθος. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε και μία κλοπή από όχημα.

Οι δράστες δρούσαν κυρίως πρωινές ώρες, αφαιρούσαν κυρίως κοσμήματα και χρήματα, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 102.000 ευρώ μόνο από τη δράση της οργάνωσης.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τρεις από τους κατηγορούμενους είχαν εμπλακεί και σε τρεις ακόμη διαρρήξεις πριν από τη συγκρότηση της οργάνωσης, αποκομίζοντας περισσότερα από 37.500 ευρώ και 20.000 λεκ Αλβανίας.

Η συνολική λεία που αποδίδεται στα μέλη της εγκληματικής ομάδας εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 140.000 ευρώ.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, συμμορία και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις κλοπών.

