Στα 4 με 7 εκ. ευρώ ο κάθε πύραυλος Patriot: Έχουν σύστημα «kill to kill», αναχαιτίζουν και πυροβολούν ταυτόχρονα

Ελληνικά συστήματα Patriot προχώρησαν στην κατάρριψη δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Η χρήση τους στη Σαουδική Αραβία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά επισήμως, με την εξέλιξη αυτή να στέλνει σαφές μήνυμα για τις δυνατότητες της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναμένεται να αποδώσει τα εύσημα στο προσωπικό, κάνοντας λόγο για απτή απόδειξη μαχητικής ικανότητας και υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας. Τα ελληνικά Patriot επιχειρούν στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας από το 2021. Καθοριστικής σημασίας υπήρξε η επιλογή της τοποθεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Κρασσάς μίλησε στην εκπομπή Live News, για τους Patriot: «Είναι 6 εκτοξευτές με 16 πυραύλους πάνω ο καθένας, πρόκειται για το Patriot Advanced Capabilities και είναι προχωρημένων δυνατοτήτων, την αναβάθμιση των οποίων έκανε η Σαουδική Αραβία κατόπιν συμφωνίας με τη χώρα μας. Ο κάθε πύραυλος κοστίζει μεταξύ 4 με 7 εκατομμύρια, ο ένας, ανάλογα με το είδος της κεφαλής. Αυτοί οι πύραυλοι, οι PAC Three, είναι kill to kill, δηλαδή έχει την ιδιότητα σταματάει τον πύραυλο με κινητική ενέργεια. Αναχαιτίζουν και πυροβολούν ταυτόχρονα. Οι PAC Two, οι προηγούμενοι που είχαμε ήταν μεγαλύτεροι σε μέγεθος οι οποίοι έκαναν έκρηξη κοντά στον στόχο, με αποτέλεσμα από την έκρηξη να πέσει και ο πύραυλος».

«Στην κεφαλή των πυραύλων υπάρχει ειδικό σύστημα ραντάρ που αναζητεί τον στόχο και διορθώνει την τροχιά του κατά τη διάρκεια της πορείας. Αυτό εμφανίστηκε για πρώτη φορά από τον στρατό του Ηνωμένου Βασιλείου και χρησιμοποιήθηκε στον πόλεμο του Κόλπου. Το 2008 έχουν ακόμη προηγμένο σύστημα, το THAAD, το οποίο αναχαιτίζει πυραύλους μεταβαλλόμενης τροχιάς. Αυτούς που αλλάζουν την τροχιά τους, το THAAD τους ανιχνεύει και τους αναχαιτίζει.

Πέραν του προσωπικού συστοιχίας, υπάρχει και προσωπικό ασφαλείας. Αποδείχτηκε ότι συντηρήθηκε καλά το σύστημα, είμαστε καλά εκπαιδευμένοι και νιώθουμε περισσότερο ασφαλείς σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι είμαστε έτοιμη να το αντιμετωπίσουμε. Το δικό μας δόγμα, είναι το δόγμα αποτροπής», ανέφερε ο Ιωάννης Κρασσάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις εναλλακτικές που προτάθηκαν από τη Σαουδική Αραβία, η ελληνική πλευρά επέμεινε στην περιοχή της Γιανμπού, όπου βρίσκονται κρίσιμες ενεργειακές και στρατηγικές υποδομές, όπως ο αγωγός πετρελαίου που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με την Ερυθρά Θάλασσα, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, καθώς και υποδομές αεροπορικής υποστήριξης.

Τι είναι τα Patriot

Η παρουσία των ελληνικών συστημάτων στην περιοχή δεν περνά απαρατήρητη από την Τουρκία, η οποία έχει εκφράσει κατά καιρούς την ενόχλησή της. Η ελληνική πλευρά, ωστόσο, επαναλαμβάνει σταθερά ότι τα Patriot αποτελούν καθαρά αμυντικό σύστημα.

Το σύστημα Patriot είναι αμερικανικής κατασκευής και εντάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία το 2003. Πρόκειται για κινητό αντιαεροπορικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς, με εμβέλεια ραντάρ έρευνας που φτάνει τα 170 χιλιόμετρα και μέγιστη ακτίνα εμπλοκής έως 150 χιλιόμετρα.

Η μονάδα πυρός μπορεί να ελέγχει έως 16 σταθμούς εκτόξευσης, οι οποίοι δύνανται να αναπτυχθούν σε αποστάσεις έως 30 χιλιομέτρων από τον σταθμό εμπλοκής, εξασφαλίζοντας μέγιστη κάλυψη περιοχής.

Παράλληλα, διαθέτει δυνατότητα ταυτόχρονης εμπλοκής έως και εννέα στόχων, συμπεριλαμβανομένων τακτικών, βαλλιστικών και cruise πυραύλων, καθώς και αεροσκαφών.