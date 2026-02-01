Στα λευκά «ντύθηκαν» Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά και Φλώρινα – Μεγάλα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της βόρειας Ελλάδας

Πυκνή χιονόπτωση έχει σημειωθεί τις τελευταίες ώρες στα βόρια της χώρας με την Κοζάνη, τα Γρεβενά, την Καστοριά και την Φλώρινα να έχουν καλυφθεί από χιόνι.

Εξαιτίας μάλιστα της έντονης χιονόπτωσης έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, τα οποία μπορούν πλέον να μετακινηθούν μόνο με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων σε ορισμένα σημεία κυρίως της Κοζάνης και της Φλώρινας.

Συγκεκριμένα μόνο με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού μπορούν να κυκλοφορήσουν τα οχήματα στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας-Καστοριάς, στην Εθνική Οδό Κοζάνης-Ιωαννίνων, στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς-Ιωαννίνων, στην Εθνική Οδό Φλώρινας-Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής και στην Επαρχιακή Οδό Αετού-Νυμφαίου.

Φωτογραφίες και βίντεο από τις πόλεις φανερώνουν ένα πανέμορφο κατάλευκο τοπίο βγαλμένο από το πιο χειμερινό σκηνικό, θυμίζοντας έτσι λίγο… Χριστούγεννα.

Το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας επίσης, έχει γεμίσει χιόνι το οποίο ξεπερνά τα 40 εκατοστά. Τις επόμενες μέρες λοιπόν το γνωστό χιονοδρομικό θα αποτελέσει σίγουρα μία καλή επιλογή για τους χειμερινούς ταξιδιώτες.

Μαγικές, χιονισμένες εικόνες βλέπουμε και από το χωριό Μηλιά στο Μέτσοβο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, εξαιτίαε των προβλημλατων στο οδικό δίκτυο η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

Από τις 12:00 σήμερα (01-02-2026) άρση της προσωρινής απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Εγνατία οδό από Α/Κ Βενέτικου (150 χλμ) έως Α/Κ Παναγιάς (121 χλμ.).

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Γρεβενών-Τρικάλων (Ε.Ο. 15), από το 1ο χλμ έως το 41,5ο χλμ.

Της προσωρινής απαγόρευσης εξαιρούνται, εφόσον φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες, οχήματα οδικής βοήθειας, φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν αλάτι και εκχιονιστικά μηχανήματα έργων και οχήματα εκτάκτου ανάγκης (Π.Υ., Ε.Κ.Α.Β. κ.ά.).

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων, λόγω χιονόπτωσης, στα εξής σημεία:

Στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας-Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 28ο χλμ.

Στην Εθνική Οδό Κοζάνης-Ιωαννίνων (Επταχώρι), από το 96,5ο χλμ έως το 113,4ο χλμ.

Στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς-Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 25ο χλμ έως το 57ο χλμ.

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Κοζάνης-Πτολεμαΐδας (Α-27), στο εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο διεξάγεται κανονικά.

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων στα εξής σημεία: