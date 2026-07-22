Ελλάδα

Σταματάει o Δακτύλιος στις 24 Ιουλίου

Από το Σάββατο 25 Ιουλίου, η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιείται χωρίς το σύστημα των μονών - ζυγών
Δακτύλιος
Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI
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Ο Δακτύλιος μετρά αντίστροφα για να πάει διακοπές και να επιστρέψει το φθινόπωρο.

Ο Δακτύλιος που τέθηκε σε ισχύ στις 20 Οκτωβρίου 2025, θα εφαρμοστεί έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Μέχρι τότε εξακολουθεί να ισχύει το σύστημα της εκ περιτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων, με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, τις ζυγές ημερομηνίες επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων με πινακίδες που λήγουν σε 0, 2, 4, 6 και 8, ενώ τις μονές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με πινακίδες που λήγουν σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Οι περιορισμοί ισχύουν εντός των ορίων του Μικρού Δακτυλίου, τα οποία περιλαμβάνουν τις βασικές οδικές αρτηρίες που περικλείουν το κέντρο της Αθήνας, όπως οι λεωφόροι Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Συγγρού, Πειραιώς και Κωνσταντινουπόλεως.

Το μέτρο εφαρμόζεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ενώ δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες γενικής απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Επιπλέον, οι οδηγοί που κινούνται αποκλειστικά στις οριακές λεωφόρους του Δακτυλίου εξαιρούνται από τους περιορισμούς.

Από το Σάββατο 25 Ιουλίου, η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιείται χωρίς το σύστημα των μονών – ζυγών, καθώς ο Δακτύλιος θα ανασταλεί για τους θερινούς μήνες.

Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο, με την έναρξη της νέας περιόδου εφαρμογής του, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

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