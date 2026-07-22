Βάσεις 2026: Αύριο μετά τις 11:00 οι ανακοινώσεις

Την Πέμπτη (23.07.2026) και μετά τις 11:00 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, όπως αποκάλυψε η Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο Ertnews, αποκάλυψε πως και φέτος οι ανακοινώσεις των βάσεων εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα γίνει νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, σε μία προσπάθεια του υπουργείου να βάλει έγκαιρα τέλος στην αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους.

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Υπενθύμισε πως οι υποψήφιοι των Πανελληνίων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας results.it.minedu.gov.gr.

Παράλληλα, όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο με το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους.