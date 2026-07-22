Σταύρος Γεωργίου: «Σχεδίαζε να πάει διακοπές με τις κόρες του στο Καρπενήσι» λέει με λυγμούς πελάτισσά του

Σχέδια για τις καλοκαιρινές του διακοπές έκανε ο Σταύρος Γεωργίου ο οποίος βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης (21.07.2026) μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών δείχνουν πως ο θάνατος του ποινικολόγου προκλήθηκε από χτυπήματα στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες για τη δολοφονία του, συνεχίζουν και αναζητούν στοιχεία που θα τους οδηγήσει στον δράστη.

Πελάτισσα του γνωστού ποινικολόγου ξέσπασε σε λυγμούς, στο άκουσμα της είδησης της δολοφονίας του. Περιέγραψε πως ο Σταύρος Γεωργίου ήταν καλός άνθρωπος και δικηγόρος και ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους που τον είχαν ανάγκη. Αποκάλυψε δε πως την τελευταία φορά που συναντήθηκαν, την περασμένη Παρασκευή, της είπε πως σχεδίαζε να πάει στο Καρπενήσι με τις κόρες του για διακοπές.

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Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του ήταν αυτές που τον βρήκαν νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος.

«Όταν τελειώσαμε το ραντεβού, μας είπε ότι θα πάει διακοπές με τις κόρες του στο Καρπενήσι, ήταν ευγενικός, μας υποστήριζε, ήταν η ελπίδα μου. Ήταν πολύ καλός δικηγόρος. Μου είχε πει ότι θα μας βοηθούσε, μας μίλαγε ανθρώπινα, φιλικά, μας έλεγε για την οικογένεια και τη ζωή του», λέει στις κάμερες ξεσπώντας στα κλάματα, η πελάτισσά του.

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Γείτονας του γνωστού ποινικολόγου ανέφερε από την άλλη πως ποτέ δεν είχε ακούσει την παραμικρή φωνή στο δικηγορικό γραφείο, κάνοντας λόγο για έναν ήσυχο άνθρωπο που είχε καλές σχέσεις με τους ενοίκους της πολυκατοικίας του.

«Είναι σοκαριστικό να ακούς στις ειδήσεις για έγκλημα που έγινε δίπλα στο ιατρείο σου. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, συλλυπητήρια στην οικογένεια του και εύχομαι η αστυνομία να εξιχνιάσει και αυτό το από ότι φαίνεται ειδεχθές έγκλημα».

Ταυτόχρονα αποκάλυψε πως μέχρι την ώρα που έφυγε από το ιατρείο του δεν άκουσε καμία φασαρία ή θόρυβο.

«Γενικά ήταν ήσυχος, μέχρι τις 21:15 ώρα που έφυγα από εδώ δεν άκουσα τίποτα. Ήταν εξαίρετος. Ένας τοίχος μας χώριζε, δεν άκουγα τίποτα. Δούλευε τα απογεύματα στο γραφείο του. Δεν είχα ακούσει καμία διένεξη, με τους ενοίκους της πολυκατοικίας είχε τις καλύτερες σχέσεις», τόνισε.

Ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός, γυμνός και μέσα σε λίμνη αίματος, στο δικηγορικό του γραφείο στην 3ης Σεπτεμβρίου. Οι δίδυμες κόρες του τον αναζητούσαν ώρες χωρίς να εντοπίζουν τα ίχνη του. Έτσι μετέβησαν στο γραφείο του και ήρθαν αντιμέτωπες με την σκληρή αλήθεια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε σημερινές τις δηλώσεις τόνισε πως η υπόθεση εξετάζεται ως ανθρωποκτονία (λόγω των τραυμάτων που έφερε το θύμα) ενώ δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης στο γραφείο.