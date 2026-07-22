Ελλάδα

Μύκονος: Εκατομμυριούχος influencer ο άνδρας που πόζαρε γυμνός μπροστά στο άγαλμα

Οι αρχές αναμένουν τις τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών ή αν ο εκατομμυριούχος «τα πέταξε έξω» απλά για να ανεβάσει τους followers του στα social media
Γυμνός άνδρας
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Εκατομμυριούχος influencer με καταγωγή από την Ολλανδία και την Νιγηρία είναι ο 26χρονος άνδρας που πόζαρε γυμνός στην προτομή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Μύκονο με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρχές για τη σύλληψή του.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε γνωστό την Τρίτη (21.07.2026). Αν και οι κάτοικοι της Μυκόνου είναι συνηθισμένοι να βλέπουν τα πιο ακραία σκηνικά, δεν περίμεναν ποτέ ότι θα δουν κάποιον να λικνίζεται γυμνός μπροστά από το άγαλμα του πρώην πρωθυπουργού. Ο 26χρονος ξεκίνησε να χορεύει και στη συνέχεια να ποζάρει, προβάλλοντας τα κάλλη του στους περαστικούς.

Για την σύλληψή του χρειάστηκαν 4 άνδρες της ΕΛΑΣ. Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν για ώρα να τον ακινητοποιήσουν ενώ εκείνος αντιστεκόταν σθεναρά.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός πως ο συγκεκριμένος άνδρας είναι εκατομμυριούχος influnecer ο οποίος μάλιστα δραστηριοποιείται στον χώρο της μόδας.

Οι αρχές αναμένουν τις τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών ή αν ο εκατομμυριούχος «τα πέταξε έξω» απλά για να ανεβάσει τους followers του στα social media.

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