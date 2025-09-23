Στάθης Παναγιωτόπουλος: Αναβολή στην δίκη του για την υπόθεση revenge porn της πρώτης καταγγέλλουσας

Αναβολή πήρε σήμερα το πρωί, Τρίτη (23/9/2025) η δίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου με την πρώτη καταγγέλλουσα για το revenge porn.

Αυτός που ζήτησε αναβολή ήταν η πλευρά του πρώην τηλεπαρουσιαστή των Ράδιο Αρβύλα, Στάθη Παναγιωτόπουλου, και η δίκη μεταφέρθηκε για τις 24 Φεβρουαρίου του 2026, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Πολυξένης Καραμίχα στο Buongiorno.

Η καταγγέλλουσα και οι μάρτυρες της δήλωσαν πολύ δυσαρεστημένοι από αυτή την εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε α’ βαθμό σε πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή. Η καταγγελία αφορούσε τη διακίνηση προσωπικών στιγμών σε μορφή βίντεο χωρίς τη συγκατάθεση της γυναίκας. Μια υπόθεση revenge porn που είχε προκαλέσει αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις όταν ήρθε στο προσκήνιο.