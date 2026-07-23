Σταύρος Γεωργίου: Βίντεο ντοκουμέντο με το μαύρο SUV και τον συνοδηγό – Οι τελευταίες στιγμές του ποινικολόγου

Νέα βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως το newsit.gr, με τις τελευταίες ώρες του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, πριν την δολοφονία του μέσα στο δικηγορικό του γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, την οποία ομολόγησε ότι διέπραξε ένας 28χρονος Αιγύπτιος.

Ο γνωστός ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός από τις δίδυμες 16χρονες κόρες του, μέσα στο γραφείο που διατηρούσε στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, το βράδυ της Τρίτης (21.07.2026). Για την δολοφονία συνελήφθη ο 28χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος ομολόγησε ότι χτύπησε θανάσιμα τον Σταύρο Γεωργίου.

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Το newsit.gr εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο μόλις 300 μέτρα μακριά από το δικηγορικό γραφείο, στο οποίο φαίνεται ο ποινικολόγος ο οποίος φτάνει με το αυτοκίνητο του στο σημείο, έχοντας και δεύτερο άτομο στη θέση του συνοδηγού – ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο το αν πρόκειται για τον 28χρονο δράστη.

Είναι ξημερώματα Τρίτης, λίγες ώρες πριν το φονικό και ο Σταύρος Γεωργίου φτάνει στο γραφείο του το οποίο διατηρούσε και ως μόνιμη κατοικία. Οδηγεί ένα μαύρο SUV και στη θέση του συνοδηγού φαίνεται να κάθεται το δεύτερο άτομο.

Ο ποινικολόγος παρκάρει το όχημα στον δρόμο, το οποίο μένει ακίνητο στο ίδιο σημείο ακόμη και μετά την δολοφονία του 73χρονου. Πρόκειται για τα βίντεο που εξέταζαν οι αρχές για να φτάσουν στην εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη του δράστη.

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Σύμφωνα με όσα είπε στις αρχές ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, ο ίδιος και ο Σταύρος Γεωργίου έκαναν παρέα και το βράδυ της Τρίτης βρίσκονταν σε μαγαζί εστίασης για ένα ποτό. Από εκεί ο ποινικολόγος του πρότεινε να τον γυρίσει σπίτι και μαζί έφυγαν από το μαγαζί. Στην πορεία έκαναν μια στάση στο γραφείο του ποινικολόγου, στο οποίο μπήκαν και οι δύο.

Ωστόσο εκεί, σύμφωνα με τον Αιγύπτιο, άρχισαν να τσακώνονται με αποτέλεσμα ο 28χρονος να χτυπήσει τον 73χρονο θανάσιμα στο κεφάλι και στη συνέχεια να φύγει από το δικηγορικό γραφείο.

Στη συνέχεια, ο 28χρονος πήγε στο νοσοκομείο προκειμένου να του περιθάλψουν κάποιο τραύμα που είχε στο χέρι. Οι αρχές κατάφεραν μέσα σε τρεις ώρες να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Μέσα στο δικηγορικό γραφείο εντοπίστηκαν τα αποτυπώματά του Αιγύπτιου, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος των αρχών αφού σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη, είχε απασχολήσει την ΕΛΑΣ για παράνομη είσοδο στη χώρα.