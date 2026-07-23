Ελλάδα

Χανιά: Σκάφος με τουρίστες, έπεσε σε βράχια και βυθίστηκε

Χανιά: Σκάφος με τουρίστες, έπεσε σε βράχια και βυθίστηκε
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Παρά λίγο να πνιγούν 8 τουρίστες και 2 μέλη του πληρώματος που επέβαιναν σε επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αποστόλων, στα Χανιά.

Το περιστατικό με το τουριστικό σκάφος έγινε την Πέμπτη (23.07.2026) λίγη ώρα πριν τις 19.00 στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όταν προσάραξε σε βράχια και παρουσίασε εισροή υδάτων με αποτέλεσμα να ημιβυθιστεί, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και δύο ιδιωτικά σκάφη.

Οι 8 επιβάτες περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος και μεταφέρθηκαν στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

Ευτυχώς από το ατύχημα δεν προκλήθηκε τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση.

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