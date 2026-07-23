Χανιά: Έκρηξη με έναν σοβαρά τραυματία σε εργοστάσιο επισκευής σκαφών

Έκρηξη σημειώθηκε σε ισόγειο εργαστήριο επισκευής σκαφώνστα Χανιά και συγκεκριμένα στην περιοχή Λιβάδια το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου με έναν άνθρωπο να έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Μετά την έκρηξη το κτίριο στα Χανιά τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ στο σημείο έφτασαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε εργαστήριο που δραστηριοποιείται στην επισκευή πολυεστερικών σκαφών, ενώ παρέχει και υπηρεσίες επιθεώρησης πλοίων.

Από το συμβάν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Creta24, τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.