Ρόδος: Συνελήφθη 71χρονος μελισσοκόμος – Χρησιμοποιούσε καπνιστήρι σε δάσος

Στη σύλληψη ενός 71χρονου μελισσοκόμου προχώρησαν οι Αρχές στη Ρόδο την Πέμπτη 23 Ιουλίου, καθώς εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί καπνιστήρι μέσα σε δασική περιοχή.

Ο μελισσοκόμος χρησιμοποιούσε καπνιστήρι παρά το γεγονός πως στη Ρόδο ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς κατηγορίας 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος).

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Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου στην περιοχή της Κυμισάλας, στον Μονόλιθο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου ενημερώθηκε στις 09:12 για την παρουσία του μελισσοκόμου, ο οποίος είχε ανάψει καπνιστήρι στον χώρο όπου διατηρούσε τα μελίσσια του, εντός δασικής έκτασης.

Μετά την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 71χρονο Έλληνα, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παράβαση της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

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Το Πυροσβεστικό Σώμα επισημαίνει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται εντατικά σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ιδιαίτερα τις ημέρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι αυξημένος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 23 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 598 διοικητικά πρόστιμα, ύψους 838.540,30 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 215 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από αυτές, οι 189 αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 26 περιπτώσεις πρόθεσης.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ιδιαίτερα τις ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου.