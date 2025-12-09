Στέφανος Τσιτσιπάς: Ψάχνουν αν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης – Δεν έχει ελληνικό

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με την κλήση του Στέφανου Τσιτσιπά. Όπως αποκαλύπτει το newsit.gr, o διάσημος τενίστας, όπως διαπιστώνεται από την έρευνα των Αρχών, δεν έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης.

Αυτό που ψάχνουν οι αστυνομικοί και μέχρι στιγμής παραμένει άλυτο μυστήριο είναι να διαπιστώσουν σε ποια χώρα έχει εκδοθεί το δίπλωμα οδήγησης του Στέφανου Τσιτσιπά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, οι αστυνομικοί άρχισαν να ψάχνουν την υπόθεση όταν ο πατέρας του, Απόστολος, πήγε την περασμένη Πέμπτη να παραδώσει το δίπλωμά του και δεν έγινε αποδεκτό από τις Αρχές και στη συνέχεια με έγγραφο που έστειλε τη Δευτέρα ζήτησε να αναγνωριστεί ως οδηγός και είδαν ότι το δίπλωμα του πατέρα του τενίστα ήταν γαλλικό.

Αναζητώντας στη συνέχεια στα αρχεία, όσο και να προσπάθησαν να βρουν το δίπλωμα του νούμερου 27 στην παγκόσμια κατάταξη τενίστα δεν το βρήκαν, με τις πηγές να λένε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν διαθέτει ελληνικό δίπλωμα.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν σε ποια χώρα έχει εκδοθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει διορία μέχρι την Παρασκευή προκειμένου να παραδώσει όποιο δίπλωμα διαθέτει από ξένη χώρα, καθώς αν δεν το κάνει θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια.

Πηγή αναφέρει στο newsit.gr πως η υπόθεση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο καθώς αν ο ίδιος δεν παραδώσει το δίπλωμα οι Αρχές δεν θα γνωρίζουν αν πράγματι ο νεαρός διαθέτει δίπλωμα και σε ποια χώρα έχει εκδοθεί.

Σε έναν δε, απλό έλεγχο, όπως λένε οι ίδιες πηγές, αν τον σταματήσουν και δεν διαθέτει δίπλωμα η μοναδική ποινή που επιβάλλεται είναι αυτή των 700 ευρώ.