Στη φυλακή 3 Αλβανοί για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 25χρονου στην Πυλαία – Κατασχέθηκαν όπλα, πυροκροτητές και 30 κιλά κάνναβης

Ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να πυροβόλησε τον 25χρονο, την ώρα που βρισκόταν έξω από καντίνα
Στη φυλακή οδηγήθηκαν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα (15.09.2025), τρεις Αλβανοί. Συνελήφθησαν για εμπλοκή σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 25χρονου, τον Σεπτέμβριο του 2024, στην Πυλαία, και κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών.

Ανάμεσα στους τρεις Αλβανούς κατηγορούμενους είναι 39χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον 25χρονο, την ώρα που βρισκόταν έξω από καντίνα στην Πυλαία, τραυματίζοντάς τον στο στήθος και στο χέρι, ενώ οι δύο συγκατηγορούμενοί του, 23 και 30 ετών, διώκονται ως συνεργοί στην συγκεκριμένη πράξη.

Μετά τη σύλληψή τους ακολούθησαν διαδοχικές έρευνες κατά τις οποίες εντοπίστηκαν όπλα, φυσίγγια, πυροκροτητές και πάνω από 30 κιλά κάνναβης (αρχικά βρέθηκαν 3 κιλά της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας και στη συνέχεια άλλα 27,5).

Τα όπλα και η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκαν από σταθμευμένο αυτοκίνητο, στο οποίο οδηγήθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, όταν, κατά τη σύλληψη του 39χρονου, εντόπισαν τα κλειδιά τού συγκεκριμένου οχήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ανάμεσα στα ευρήματα ήταν ένα καλάσνικοφ με γεμιστήρα 30 φυσιγγίων, δύο πιστόλια και δέκα πυροκροτητές.

Στις απολογίες τους, οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, όπως επίσης τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Όσον αφορά τις κατασχεθείσες ποσότητες κάνναβης και τον οπλισμό από το σταθμευμένο αυτοκίνητο, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 23χρονος είπε ότι ανήκουν σε έγκλειστο των φυλακών και ο ίδιος ανέλαβε τη φύλαξή τους. Οι ισχυρισμοί δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακρίτρια που ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση.

