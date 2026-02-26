Συμβαίνει τώρα:
Στη φυλακή επιστρέφει ο Χρήστος Μαυρίκης – Διατάχθηκε η αντικατάσταση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού του με βραχιολάκι

Η απόφαση ελήφθη μετά τις νέες διώξεις κατά του Χρήστου Μαυρίκη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και το τρίωρο ανθρωποκυνηγητό στα Σπάτα στις 16 Φεβρουαρίου
Ο Χρήστος Μαυρίκης
Ο Χρήστος Μαυρίκης / Eurokinissi

 Στη φυλακή επιστρέφει ο Χρήστος Μαυρίκης, μετά το βούλευμα του τμήματος Εκτελέσεων Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, με το οποίο διατάσσεται η αντικατάσταση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού με βραχιολάκι με αυτό της φυλάκισης.

Ο Χρήστος Μαυρίκης συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή.

Η απόφαση ελήφθη μετά τις νέες διώξεις κατά του Χρήστου Μαυρίκη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και το τρίωρο ανθρωποκυνηγητό στα Σπάτα στις 16 Φεβρουαρίου.

Η δίκη αναβλήθηκε για τον Απρίλιο και ο ίδιος κατηγορείται για σειρά πλημμελημάτων.

Ωστόσο, ο Χρήστος Μαυρίκης βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι από τον Μάιο του 2025 με την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστή.

Ο επονομαζόμενος «αρχικοριός» θεωρείται από τις πλέον γνωστές και αμφιλεγόμενες φυσιογνωμίες υποθέσεων διαφθοράς και παρακολουθήσεων των τελευταίων δεκαετιών.

