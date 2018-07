Στην Αθήνα διάσημος πλαστικός χειρουργός για τους τραυματίες από τις φωτιές

Ο διακεκριμένος Αυστραλός χειρουργός δόκτορ Τζον Γκρίνγουντ θα εφαρμόσει μία πρωτοποριακή μέθοδο στους εγκαυματίες, χρησιμοποιώντας ένα τεχνητό δέρμα που λειτουργεί ως δερματικός ιστός επιτρέποντας σε νέα δερματικά κύτταρα, φλέβες και ιστούς να αναπτυχθούν.

Καταφτάνει έπειτα από δική του πρωτοβουλία, προκειμένου να βοηθήσει τους Έλληνες γιατρούς στη θεραπεία των τραυματιών από τις τραγικές πυρκαγιές της Αττικής.

Ο κ. Γκρίνγουντ αναμένεται να αρχίσει το έργο του την Κυριακή (29.7.2018) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Στο αθηναϊκό νοσοκομείο ο διακεκριμένος επιστήμονας θα κάνει χρήση του NovoSorb. Πρόκειται για ένα τεχνητό δέρμα που κατασκεύασε η εταιρία Polynovo και λειτουργεί ως δερματικός ιστός επιτρέποντας σε νέα δερματικά κύτταρα, φλέβες και ιστούς να αναπτυχθούν, αφήνοντας ένα απαλό, εύκαμπτο δέρμα με ελάχιστες ουλές.

Ο Αυστραλός πλαστικός χειρουργός είναι διευθυντής της Adult Burns Unit στο Royal Adelaide Hospital και το 2016 τιμήθηκε για τις πρωτοποριακές μεθόδους του στην θεραπεία εγκαυμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δόκτορ Τζοιν Γκρίνγουντ είχε και στο παρελθόν προσφέρει την βοήθειά του μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μπαλί το 2002, όπου 202 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 209 τραυματίστηκαν.

Just as Dr Richard Harris is honoured for his bravery in Thailand, another of Adelaide's world leaders is flying overseas, to offer his services. World renowned burns specialist Dr John Greenwood will help treat patients injured in the deadly fires near Athens. #7News pic.twitter.com/PrxTtb5IHC

— 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) July 27, 2018