Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ γνωστός τράπερ: Αγόραζε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

Ο δημοφιλής Έλληνας τράπερ πιάστηκε από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ μετά την αγορά ρολογιού αξίας 116.000 ευρώ.

Ο τράπερ εντοπίστηκε από τους ελεγκτές, μέσω του αλγόριθμου της ΑΑΔΕ που «σαρώνει» το διαδίκτυο, καταγράφοντας τη συμπεριφορά καλλιτεχνών, αθλητών και influencer.

Μετά το πρώτο «σήμα» ακολούθησε έλεγχος, κατά τον οποίο βρέθηκε ότι ο τράπερ είχε συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του είχε πιστώσει το σύνολο των δικαιωμάτων του καλλιτέχνη, ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία κάλυπτες και τις… πολυτελείς ανάγκες του καλλιτέχνη όπως την αγορά και διάθεση σε αυτόν πανάκριβων αυτοκινήτων, ρολογιών, ακριβών τσαντών και ρούχων. Μία από αυτές τις αγορές ήταν και το ρολόι των 116.000 ευρώ.

Με απλά λόγια, ο τράπερ δήλωνε ότι κάνει φιλανθρωπικό έργο, ζητώντας από τη δισκογραφική του εταιρεία να αποδίδει εισοδήματά του στη μη κερδοσκοπική. Και μέσω της μη κερδοσκοπικής έκανε τις πολυτελείς αγορές, με αποτέλεσμα ο καλλιτέχνης να μην πληρώνει φόρο για τίποτα.

Στον trapper καταλογίστηκαν ποσά άνω των 500.000 ευρώ, ενώ ερευνώνται σε βάθος τόσο η μη κεδοσκοπική εταιρεία, όσο και η δισκογραφική, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις.