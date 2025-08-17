Στο Αυτόφωρο αδελφός γνωστής παρουσιάστριας: Πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος και επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Συνελήφθη και οδηγείται στο Αυτόφωρο, αδερφός γνωστής παρουσιάστριας της ελληνικής τηλεόρασης γιατί οδηγούσε «τύφλα στο μεθύσι»! Μάλιστα, για να καταφέρουν οι αστυνομικοί να τον πιάσουν, χρειάστηκε να καταδιώξουν το μαύρο Mini Cooper του 38χρονου, στα Βόρεια Προάστεια.

Όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον μπλοκάρουν, ο αδελφός της παρουσιάστριας βγήκε έξω και σαν θηρίο ανήμερο, φώναξε στους αστυνομικούς, έριξε την υπηρεσιακή ταυτότητα του ενός και στη συνέχεια ξεκίνησε να τους σπρώχνει.

Στη μέτρηση αλκοτέστ που έγινε, βρέθηκαν 0.66 μιλιγκράμ, ανά λίτρο ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες και για «βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων».

Προσπέρασε «ασφαλίτικο» όχημα, τον καταδίωξαν και πέταξε κάτω ταυτότητα αστυνομικού

Ήταν 02:30 σήμερα τα ξημερώματα, όταν ο 38χρονος αδερφός της γνωστής παρουσιάστριας, προσπέρασε διαχωριστική γραμμή όπου απαγορεύεται η προσπέραση, ένα αυτοκίνητο της Ασφάλειας Κηφισίας στη οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, έκαναν σήμα στο μαύρο Mini Cooper να σταματήσει όμως ο οδηγός πάτησε γκάζι και ακολούθησε καταδίωξη. Λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν όμως κατεβαίνοντας από το όχημα, ο αδερφός της παρουσιάστριας πέταξε κάτω την υπηρεσιακή ταυτότητα του ενός αστυνομικού την ώρα που του την υπέδειξε και στη συνέχεια άρχισε να του φωνάζει.

Στο κέντρο της Άμεσης Δράσης σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφθασαν ενισχύσεις όπου πέρασαν χειροπέδες στον 38χρονο. Στις δυο μετρήσεις που έγιναν, η πρώτη έδειξε 0.65 μιλιγκράμ αν λίτρο και η δεύτερη 0.66. Ο μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη και σήμερα οδηγείται στο Αυτόφωρο.