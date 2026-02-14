Στο έλεος της κακοκαιρίας η Ήπειρος: Κατολισθήσεις και ζημιές σε Πάργα και Πρέβεζα – Βράχια καταπλάκωσαν αυτοκίνητο

Η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών χτύπησε την Ήπειρο με την Πρέβεζα να βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτεταμένες κατολισθήσεις, με τα προβλήματα να αυξάνονται τις τελευταίες ώρες. Περιφέρεια και Δήμοι είναι σε συνεχή κινητοποίηση, ωστόσο οι αδιάκοπες βροχές έχουν δυσκολέψει πολύ την κατάσταση κυρίως στο οδικό δίκτυο.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, όπου σημειώνονται διαδοχικές κατολισθήσεις που κόβουν τους δρόμους στη μέση ενώ βράχια καταπλάκωσαν αυτοκίνητα.

Όπως ανέφερε στο Epiruspost ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, προβλήματα εντοπίζονται σε όλο το παραλιακό μέτωπο, ενώ μεταφέρονται προστατευτικά μέσα για να περιοριστεί ο κίνδυνος από πτώσεις βράχων και να αποφευχθούν ατυχήματα.

Εκτός από την Εθνική Οδό, ένω σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε και στη Μυρσίνη, όπου μεγάλη κατολίσθηση καταγράφηκε στην είσοδο του χωριού. Στην περιοχή της Πάργας, βράχια καταπλάκωσαν οχήματα, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει πολλά φαινόμενα κατολισθήσεων τις τελευταίες ημέρες.

Πάργα, Ανθούσα και Αγιά συγκαταλέγονται στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, με τα μηχανήματα Δήμου και Περιφέρειας να προσπαθούν να εξασφαλίσουν προσωρινή πρόσβαση στους δρόμους.

Ο δήμαρχος Πάργας Νίκος Ζαχαριάς δήλωσε στο Epiruspost ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστεί χρόνος. Όπως εξήγησε, η παρατεταμένη βροχόπτωση σε συνδυασμό με τη γεωμορφολογία της περιοχής προκαλούν συνεχείς καταπτώσεις, καθώς το έδαφος γίνεται εξαιρετικά ασταθές.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στη Δημοτική Ενότητα Πάργας, τόσο στην είσοδο της πόλης όσο και εντός του οικισμού.

Την ίδια ώρα, το νέο κύμα κακοκαιρίας που έχει προαναγγείλει η ΕΜΥ αυξάνει την ανησυχία και διατηρεί σε επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο καιρός την Κυριακή

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι 5 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Nεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το μεσημέρι και από τα δυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Σταδιακά και από τα δυτικά θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών μέχρι το πρωί και στην Ήπειρο μέχρι το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Μέχρι νωρίς το πρωί νότιοι νοτιοανατολικούς 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 που θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια κυρίως ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι 6 με 8 στα ανατολικά τοπικά 9, σταδιακά και από τα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 και στη βόρεια Κρήτη έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα βόρεια οι οποίες από το απόγευμα θα επεκταθούν νοτιότερα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.