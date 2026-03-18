Στο νοσοκομείο 3χρονο αγόρι που κατάπιε ξυραφάκι: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και αναρρώνει

Με ένα απίστευτο περιστατικό ήρθαν αντιμέτωποι οι γιατροί σε νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου έφτασε 3χρονο αγοράκι που είχε καταπιεί ξυραφάκι.

Ένας 3χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, το οποίο κατάπιε ένα ξυραφάκι. Το παιδί αφού έφτασε σε Παίδων της Αθήνας, υποβλήθηκε άμεσα σε ακτινογραφία, η οποία έδειξε ότι όντως υπήρχε το αιχμηρό αντικείμενο στο στομάχι του.

Όπως ενημέρωσαν οι γιατροί, τους γονείς του παιδιού, μετά την ακτινογραφία προσδιορίστηκε και το ακριβές σημείο όπου βρέθηκε το ξυραφάκι, ώστε οι χειρουργοί να προχωρήσουν σε επέμβαση αφαίρεσής του με ασφάλεια.

Η χειρουργική ομάδα προχώρησε άμεσα στη διαδικασία αφαίρεσης, μια επέμβαση που απαιτούσε λεπτούς χειρισμούς ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός στα τοιχώματα του στομάχου ή του οισοφάγου κατά την εξαγωγή του αιχμηρού αντικειμένου.

Παρά την πολυπλοκότητα και το υψηλό ρίσκο της κατάστασης, η έκβαση της επέμβασης ήταν απόλυτα επιτυχής.

Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το ξυραφάκι χωρίς επιπλοκές. Το μικρό αγόρι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μεταφέρθηκε σε θάλαμο νοσηλείας όπου και αναρρώνει πλέον υπό τη συνεχή επίβλεψη των ειδικών.

