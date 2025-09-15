Στον εισαγγελέα ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα – «Η δράση φέρνει αντίδραση» είπε η μητέρα του για την κουτουλιά σε αστυνομικό

Ο 24χρονος Γιάννης Μάλαμας, γιος του ερμηνευτή Σωκράτη Μάλαμα, μαζί με ένα φίλο του εντοπιστήκαν από άνδρες της ΕΛΑΣ να έρχονται σε αντιπαράθεση με ένα οδηγό ταξί, ενώ όπως λένε οι πληροφορίες, οι δύο τους χτυπούσαν τις πόρτες του ταξί.

Κατά τον έλεγχο που προσπάθησαν να τους κάνουν οι αστυνομικοί, ο νεαρός τραγουδιστής και γιος του Σωκράτη Μάλαμα, αντιστάθηκε και ξεκίνησε να βρίζει τους αστυνομικούς.

Εξαιτίας της λεκτικής επίθεσης, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον βάλουν στο περιπολικό για να γίνει εξακρίβωση στοιχείων αλλά τότε ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα χτύπησε 2 φορές με κουτουλιά έναν αστυνομικό της ΟΠΚΕ. Λίγο πριν τις δυο ο 20χρονος έφτασε στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων ενώ στο πλευρό του είχε την μητέρα του.

Η ίδια μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι: «Δεν ήμουν εκεί, όπως και κάθε μάνα δεν ήταν στις εξόδους του γιου της. Ξέρω όμως ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ευγενικό παιδί. Δεν είχε ποτέ κανείς πρόβλημα μαζί του και σίγουρα για να αντιδράσει, δέχτηκε δράση την οποία δεν άντεχε, δεν ξέρω, υποθέτω, Θέλω να το τονίσω, όταν ξέρω περισσότερα θα σας πω.

Είναι 24 χρόνων, δεν μου είπε κάτι όταν το συνάντησα. Εγώ δεν θα μιλήσω γιατί είμαι η μαμά του. Ας μιλήσουν αυτοί που τον ξέρουν», ανέφερε στους δημοσιογράφους η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα, Γλυκερία Σταθοπούλου.

Εναντίον του Γιάννη Μάλαμα έχει σχηματιστεί δικογραφία για εξύβριση, απειλή και σωματικές βλάβες.