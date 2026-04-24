Superbet: O συμπαίκτης που πάντα θέλαΜΕ

Η Superbet παρουσιάζει την πρώτη της επικοινωνιακή καμπάνια με μια ξεκάθαρη αποστολή: να γίνει ο απόλυτος συμπαίκτης και να θέσει νέα πρότυπα για το παιχνίδι.

Με τη νέα της καμπάνια, η Superbet παρουσιάζει την φρέσκια ματιά της και αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν. Πυρήνας και κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι η φράση «Τώρα παίζουμε μαζί», η οποία δεν αποτελεί απλώς ένα tagline, αλλά μια συνολική εμπειρία συμμετοχής στο online παιχνίδι.

Η φιλοσοφία της αποτυπώνεται δημιουργικά στο τηλεοπτικό σποτ της καμπάνιας, το οποίο αναδεικνύει τη σταθερή παρουσία της Superbet δίπλα στο κοινό, ως ένας συμπαίκτης που κατανοεί και υποστηρίζει το κάθε του βήμα: Τώρα παίζουμε μαζί, γιατί μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, μελετάμε και τέλος τα καταφέρνουμε.

Οι λέξεις δεν είναι τυχαία τοποθετημένες αλλά στοχεύουν να επικοινωνήσουν άμεσα με το κοινό την κουλτούρα και τον τρόπο με τον οποίο η Superbet επιλέγει να λειτουργεί.

Την ταινία, τα γυρίσματα της οποίας πραγματοποιήθηκαν στην Αττική και στο Ναύπλιο, σε μια μεγάλη παραγωγή που εδραιώνει την άφιξη της Superbet στην Ελλάδα, πλαισιώνει μια ολοκληρωμένη 360° επικοινωνία σε digital, social και outdoor μέσα. Την ταινία δημιούργησαν η Ogilvy με την Foss σε σκηνοθεσία των Danny & Loco.

Ο Marketing Director της Superbet στην Ελλάδα, Κυριάκος Φουρνιάδης δήλωσε: «Κάναμε την αρχή! Η Superbet ήρθε στην ελληνική αγορά και συστήνεται ως ένας πραγματικός συμπαίκτης για όλους. Με καινοτομία και ουσιαστική υποστήριξη σε κάθε βήμα του παιχνιδιού. Το “Τώρα παίζουμε μαζί” δεν είναι απλώς ένα μήνυμα — είναι η δέσμευσή μας να παίζουμε μαζί με τους Έλληνες, χτίζοντας μια σχέση όπου το παιχνίδι γίνεται κοινή εμπειρία».

