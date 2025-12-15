Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Σχολικό λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι στη Λαμία, δεν υπήρξε τραυματισμός

Τα 6 άτομα που ήταν μέσα στο σχολικό βγήκαν από τα παράθυρα του οχήματος
Σχολικό λεωφορείο
Σε χαντάκι έπεσε σχολικό λεωφορείο στη Λαμία / Lamiareport

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στη Λαμία καθώς ένα σχολικό λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι κοντά στην Κοινότητα Βαρδατών.

Σύμφωνα με το lamiareport το σχολικό λεωφορείο στη Λαμία εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε χαντάκι πλάι στο οδόστρωμα. Ευτυχώς τα τέσσερα παιδάκια που επέβαιναν σε αυτό με τη συνοδό τους και τον οδηγό, είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Όλοι φορούσαν ζώνες και κατάφεραν να βγουν από τα παράθυρα του οχήματος. 

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στα σπίτια τους με άλλο όχημα. Η τροχαία Λαμίας διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
218
167
109
87
75
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά – Δείτε τα highlights από το χριστουγεννιάτικο πάρτι
Δείτε τα highlights αυτής της μοναδικής γιορτής, με πρωταγωνιστές τη λάμψη, τη μουσική και τη χριστουγεννιάτικη μαγεία που έφεραν στον Πειραιά το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο και ο My Radio 104,6
Η Λένα Ζευγαρά on stage
Newsit logo
Newsit logo