Σχολικό λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι στη Λαμία, δεν υπήρξε τραυματισμός

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στη Λαμία καθώς ένα σχολικό λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι κοντά στην Κοινότητα Βαρδατών.

Σύμφωνα με το lamiareport το σχολικό λεωφορείο στη Λαμία εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε χαντάκι πλάι στο οδόστρωμα. Ευτυχώς τα τέσσερα παιδάκια που επέβαιναν σε αυτό με τη συνοδό τους και τον οδηγό, είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλοι φορούσαν ζώνες και κατάφεραν να βγουν από τα παράθυρα του οχήματος.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στα σπίτια τους με άλλο όχημα. Η τροχαία Λαμίας διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.