Συγγενής του στρατιωτικού που συνελήφθη για κατασκοπεία: «Μπορεί να τον έχουν μπλέξει»

«Μπορεί να τον έχουν μπλέξει…» λέει συγγενικό πρόσωπο του 54χρονου σμηνάρχου της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία και διαρροή απόρρητων στρατιωτικών εγγράφων στην Κινα.

Ο σμήναρχος, που συνελήφθη για κατασκοπεία και πιο συγκεκριμένα «για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα» και φέρεται να ομολόγησε πως η δραστηριότητά του είχε αποδέκτες πρόσωπα ή διαύλους που συνδέονται με την Κίνα.

Συγγενικό πρόσωπο του 54χρονου μιλά στο newsit.gr, δηλώνοντας πως αδυνατεί να πιστέψει ότι εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση:

«Δεν μπορώ να πιστέψω κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος αυτός είναι άψογος σε όλα του και δεν θεωρώ ότι είναι ικανός για κάτι τέτοιο – πιστεύω ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Περιμένω να δω περισσότερα στοιχεία, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει τίποτα επίσημο. Πιστεύω ότι μπορεί να τον έχουν μπλέξει», υποστηρίζει.

Μάλιστα, ο 54χρονος υπηρετούσε για πολλά χρόνια σε θέση ευθύνης και επρόκειτο σύντομα να συνταξιοδοτηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΥΠ με τη συνδρομή της CIA τον παρακολουθούσε από τον Οκτώβριο και διαπίστωσε ότι ο σμήναρχος φέρεται να απέστειλε κρυπτογραφημένα έγγραφα με αποδέκτες την Κίνα.

Το «βαρύ» βιογραφικό

Πρόκειται για Σμήναρχο με εξαιρετικά «βαρύ» βιογραφικό και με πολλά χρόνια εμπειρίας σε κρίσιμα αντικείμενα ενώ κατείχε επιτελικό ρόλο με αντικείμενο τις επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά μέσα.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο Αξιωματικός είναι μηχανικός επικοινωνιών και συστημάτων πληροφορικής, με πολυετή υπηρεσία στην Πολεμική Αεροπορία και ειδίκευση σε πεδία που δεν αφορούν απλώς την «τεχνική υποστήριξη», αλλά τη λειτουργική καρδιά των δικτύων και των ροών πληροφορίας, την ανάπτυξη λογισμικού για ιπτάμενα ραντάρ, τη διαχείριση IT συστημάτων με επιπλέον καθήκοντα διαχείρισης μεγάλων προγραμμάτων, ακόμη και συμβάσεων μείζονος επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.

Ειδική βαρύτητα έχει το γεγονός ότι αναφέρεται ως διαπιστευμένος αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών (CIS), ενώ φέρεται να διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενο που συνδέεται με οπλικά συστήματα και σύγχρονη τεχνολογία.

Παράλληλα, αποδίδεται σε αυτόν έντονο ενδιαφέρον για την κυβερνοασφάλεια και τις επιπτώσεις της σε κρίσιμες υποδομές, τηλεπικοινωνίες και στον αεροπορικό τομέα, στοιχεία που αποτελούν προσόντα υψηλής αξίας για ένα επιτελικό στέλεχος.

Οι πληροφορίες που εξετάζονται φέρεται να αφορούν, μεταξύ άλλων, διαβαθμισμένα δεδομένα σχετικά με επικοινωνίες, επιχειρησιακή λειτουργία, κινήσεις μέσων και προσωπικού, καθώς και στοιχεία που συνδέονται με νατοϊκές ροές πληροφορίας. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι πρόκειται για περιστατικό που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη όχι μόνο στην εθνική άμυνα, αλλά και στη Συμμαχία, ακριβώς επειδή η σύγχρονη επιχειρησιακή εικόνα δεν περιορίζεται σε έναν κλάδο ή σε ένα εθνικό επίπεδο.

Το λογισμικό και η επέμβαση των αρχών

Στην κατοχή του αξιωματικού φέρεται να βρέθηκε ηλεκτρονική συσκευή με εγκατεστημένο «ειδικό λογισμικό». Μέσω αυτής της συσκευής, φέρεται να φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και να τα έστελνε στο εξωτερικό, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία ώστε να μην αποκαλυφθεί η δράση του.

Οι αρμόδιες αρχές φέρονται να παρακολουθούσαν την ψηφιακή δραστηριότητα και τις κινήσεις του για αρκετό χρονικό διάστημα και να αποφάσισαν τη σύλληψη όταν εκτιμήθηκε ότι είχε ήδη συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος πληροφοριών και ότι υπήρχε κίνδυνος άμεσης διοχέτευσης προς τον αποδέκτη.