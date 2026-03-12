Συμβαίνει τώρα:
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα – Εκατοντάδες διαδηλώνουν εναντίον του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ξεκίνησε και η πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία
Διαδηλωτές ξεκίνησαν την πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία
Βασίλης Σακουλέβας

Ξεκίνησε σήμερα (12/3/2026) στις 19:00 το αντιπολεμικό συλλαλητήριο που ήταν προγραμματισμένο στο Σύνταγμα με δεκάδες ανθρώπους να μαζεύονται έξω από τη Βουλή για να διαδηλώσουν εναντίον του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, το κάλεσμα, στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος εναντίον του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχουν απευθύνει κόμματα, αριστερές οργανώσεις και συλλογικότητες, ενώ στις 19:30 ξεκίνησε και η πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία.

Εξαιτίας της συγκέντρωσης η αστυνομία έχει οδηγηθεί και στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Στην διαδήλωση συμμετέχει και ο Νάσος Ηλιόπουλος, Έλληνας Πολιτικός και Βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Νασος Ηλιόπουλος στην πορεία στο Σύνταγμα

Παράλληλα, όπως ενημέρωσε η ΣΤΑΣΥ ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα που έκλεισε στις 17:30 για την συγκέντρωση, άνοιξε και λειτουργεί κανονικά.

