Συγκινεί η μητέρα της Ασπασίας Μπόγρη που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της το 2013: «Τα μάτια σου ουρλιάζουν»

Ήταν 12 Αυγούστου 2013, όταν η φωνή της τότε 17χρονης Ασπασίας Μπόγρη από το Άργος, σιώπησε. Τότε που ο ίδιος της ο πατέρας πάτησε τη σκανδάλη ενός όπλου και την πέτυχε δύο φορές στο κεφάλι, τραυματίζοντάς την σοβαρά και αφήνοντάς την με 99% αναπηρία.

Τον δικό της Γολγοθά ανεβαίνει η μητέρα της Ασπασίας, Σπυριδούλα Φατούρου, αφού η μοίρα της επιφύλασσε να δει την κόρη της καθηλωμένη για το υπόλοιπο της ζωής της. Πριν 12 χρόνια στέκεται «βράχος» στο πλευρό του παιδιού της, το οποίο ο σύζυγός της πυροβόλησε εν ψυχρώ στο Άργος προκειμένου να εκδικηθεί την ίδια.

Με θάρρος ψυχής, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Σπυριδούλα Φατούρου έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook με αφορμή τα 12 χρόνια από την μοιραία μέρα που άλλαξε τόσο η δική της όσο και του παιδιού της.

«12 χρόνια παιδί μου… “Μαμά, βοήθεια μαμά…”

Από τότε σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν…», έγραψε στην ανάρτησή της.

Το χρονικό

Ήταν μεσημέρι Δευτέρας, 12 Αυγούστου 2013 και η τότε 17χρονη Ασπασία είχε επισκεφτεί ένα εστιατόριο του Άργους με τον 47χρονο πατέρα της, Γιώργο Μπόγρη για να γευματίσουν. Κατά την έξοδό τους από το μαγαζί, πατέρας και κόρη επιβιβάζονται στην μοτοσικλέτα του 47χρονου.

Κατά τη διαδρομή τους προς το σπίτι, έκαναν στάση για να πάρουν τσιγάρα από ένα περίπτερο, τα οποία είχε ζητήσει η μητέρα της Ασπασίας από την 17χρονη. Τότε, μέσα σε δευτερόλεπτα, η έφηβη Ασπασία γυρίζει το κεφάλι της προς την μεριά του πατέρα της και τον αντικρίζει σε απόσταση αναπνοής να την σημαδεύει με ένα όπλο.

Ο 47χρονος Γιώργος Μπόγρης πυροβόλησε εξ επαφής την κόρη του δύο φορές στο κεφάλι, στην πλατεία Λαϊκής Αγοράς του Άργους. Τα τελευταία λόγια που φώναξε η Ασπασία ήταν: «Βοήθεια μαμά!», ενώ του πατέρα της ήταν: «Σ’ αγαπώ πολύ».

Αφού εγκατέλειψε αιμόφυρτη την Ασπασία στο σημείο, ο Γιώργος Μπόγρης πήγε σπίτι του και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με το ίδιο όπλο. Στις 22 Αυγούστου ο ίδιος κατέληξε στο Τζάνειο. Άφησε πίσω του ένα σημείωμα, απευθυνόμενος στη σύζυγό του, κάνοντας λόγο για εκδίκηση.

«Κανονικά θα έπρεπε να σκοτώσω εσένα, αλλά επειδή θα ζήσεις, όσο ζήσεις, με το βάρος του θανάτου της, θα είναι καλύτερα», ανέφερε το σημείωμα που εντοπίστηκε στο σπίτι του δράστη και αυτόχειρα, στις 19 Αυγούστου, με παραλήπτη τη μητέρα της Ασπασίας, τη Σπυριδούλα Φατούρου. Όπως διαπιστώθηκε, λοιπόν, ο Γιώργος Μπόγρης θέλησε να σκοτώσει την κόρη του, προκειμένου να εκδικηθεί τη σύζυγό του, με την οποία βρισκόταν πολλά χρόνια σε διάσταση και την κατηγορούσε για τη διάλυση του γάμου τους.

Η Ασπασία κατάφερε τελικά να επιβιώσει, μετά από 7 μήνες παραμονής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο έκτοτε είναι καταδικασμένη να ζει καθηλωμένη σε ένα κρεβάτι, καθώς έχει 99% αναπηρία. Καθημερινά, με τη βοήθεια της μητέρας της, προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της καθημερινότητάς τους.

«Η Ασπασία δεν περπατάει, δεν μιλάει, δεν κινείται. Αν δεν την γυρίσω στο κρεβάτι, δεν θα το κάνει ποτέ μόνη της, θα μείνει στην ίδια θέση. Αν δεν την ταΐσω, δεν θα φάει ποτέ», είχε αναφέρει η μητέρα της σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, υπογραμμίζοντας πως «αν ο Θεός αποφασίσει να την αφήσει έτσι, γιατί όλα είναι θέλημα Θεού, όταν έρθει εκείνη η ώρα προσεύχομαι να μην φύγω πρώτη από τη ζωή, αλλά να πεθάνουμε μαζί. Είναι η αγωνία όλων των γονέων που έχω συναντήσει και τα παιδιά τους βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση».