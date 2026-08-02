Άνω Λιόσια: Συγκλονίζει η μαρτυρία για τον εντοπισμό του 72χρονου νεκρού – «Πλησίασαν το αυτοκίνητο και τον είδαν στο πίσω κάθισμα»

«Κόρναραν, άναψαν τη σειρήνα, αλλά δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Πλησίασαν το αυτοκίνητο και όταν κοίταξαν μέσα είδαν έναν άνδρα ξαπλωμένο στο πίσω κάθισμα. Από την εικόνα που υπήρχε, φαινόταν πως ήταν νεκρός», λέει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο όπου εντοπίστηκε ο νεκρός 72χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του στα Άνω Λιόσια.

Με αυτά τα λόγια περιγράφει στο newsit.gr άνθρωπος που βρέθηκε στο σημείο τις δραματικές στιγμές του εντοπισμού του 72χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του το βράδυ του Σαββάτου (01.08.2026), στην οδό Κωνσταντίνου Τσικλητήρα, στην περιοχή της Χασιάς στα Άνω Λιόσια.

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Όπως αναφέρει ο μάρτυρας, η Πολιτική Προστασία πραγματοποιούσε προγραμματισμένη περιπολία, καθώς η προηγούμενη ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην περιοχή ίσχυαν αυξημένα μέτρα επιτήρησης.

«Κατά τη διάρκεια της περιπολίας εντόπισαν ένα σταθμευμένο Citroën Xsara και σταμάτησαν για να διαπιστώσουν αν βρισκόταν κάποιος μέσα. Αφού ενεργοποίησαν τη σειρήνα και την κόρνα του οχήματος, χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση, πλησίασαν το αυτοκίνητο, το οποίο είχε ανοιχτό παράθυρο. Τότε είδαν τον άνδρα στο πίσω κάθισμα, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του», περιγράφει.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

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«Ενημερώθηκε η Δημοτική Αστυνομία, η οποία στη συνέχεια ειδοποίησε την Ελληνική Αστυνομία. Μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί δεν μετακινήθηκε τίποτα από το σημείο», λέει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημειώνει πως ο 72χρονος έφερε εμφανή τραύματα. «Από όσα μπορούσε να διακρίνει κανείς, είχε σοβαρό τραύμα στο μέτωπο. Αργότερα έφτασαν στο σημείο η Αστυνομία και ο ιατροδικαστής. Από την εικόνα που υπήρχε, φαινόταν ότι έφερε πολλαπλά τραύματα και κατάγματα, καθώς και σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, χωρίς φυσικά να μπορεί κάποιος να γνωρίζει τη φύση ή τα αίτιά τους», αναφέρει.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, οι αστυνομικοί κατέγραψαν τα στοιχεία των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο ως μαρτύρων, ενώ το αυτοκίνητο, όπως αναφέρει, βρισκόταν στο ίδιο σημείο ήδη από την προηγούμενη ημέρα.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου του 72χρονου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.