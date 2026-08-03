Σύμη: Αγώνας δρόμου να βρεθούν οι 5 αγνοούμενοι Γερμανού του ιστιοπλοϊκού που έπλεε ακυβέρνητο

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει και σήμερα (03.08.2026) η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 5 ανθρώπων, μετά τον εντοπισμό του ιστιοπλοϊκού σκάφους στα ανοιχτά της Σύμης, που έπλεε ακυβέρνητο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι 8 επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού έπεσαν στην θάλασσα, στα ανοιχτά της Σύμης για να κολυμπήσουν. Τότε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα με αποτέλεσμα η παρέα να δώσει μάχη για να βγει στη στεριά.

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Μία γυναίκα και ένας άνδρας κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ λίγο πριν τα μεσάνυχτα και μετά από 4 ώρες από το περιστατικό διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων πέντε μελών της παρέας, οι οποίοι, κατά πληροφορίες, είναι Γερμανοί. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.