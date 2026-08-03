Ελλάδα

Σύμη: Σώοι οι 7 Γερμανοί του ιστιοπλοϊκού που έπλεε ακυβέρνητο – Συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη έναν άνδρα

Η παρέα των 8 Γερμανών έπεσαν στην θάλασσα για κολύμπι, όταν το ιστιοπλοϊκό τους παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα
Ανανεώθηκε πριν 49 λεπτά
Λιμενικό
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Ακόμα 4 Γερμανοί εντοπίστηκαν στα ανοιχτά της Σύμης σήμερα (03.08.2026) μετά το σοβαρό περιστατικό με το ιστιοπλοϊκό τους που έπλεε ακυβέρνητο.

Συνολικά 7 άτομα έχουν ανασυρθεί και είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ ενώ γίνεται αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό ακόμη ενός άνδρα που παραμένει εξαφανισμένος από τη στιγμή που η παρέα των 8 έπεσε στην θάλασσα για κολύμπι και το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα στα ανοιχτά της Σύμης.

Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη. Στη συνέχεια ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, όπου στη συνέχεια εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος. Ακολούθως, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

 Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, ενός άνδρα. Από τις πρωινές ώρες στην περιοχή επιχειρούν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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