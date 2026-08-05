Ελλάδα

Σύμη: Στον 8ο αγνοούμενο Γερμανό τουρίστα ανήκει η σορός που βρέθηκε το πρωί

Οι αρχές τον αναζητούσαν από την Κυριακή και τελικά, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
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Στον όγδοο Γερμανό τουρίστα, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από το απόγευμα της Κυριακής (2/8), ανήκει τελικά η σορός που εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (5/8/26) στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Ο άτυχος Γερμανός ήταν μέλος της οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σύμης. Από την επιχείρηση που ακολούθησε είχαν διασωθεί επτά αλλοδαποί επιβαίνοντες, ενώ για τον όγδοο βρίσκονταν σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, η σορός που εντοπίστηκε το πρωί αναγνωρίστηκε ως εκείνη του όγδοου αγνοούμενου επιβαίνοντα. Περισυλλέχθηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκε αρχικά στη Ρόδο, όπου στη συνέχεια διακομίστηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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