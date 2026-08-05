Ελλάδα

«Βαριά καμπάνα» στον 27χρονο τράπερ που έτρεχε με 182 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο με όριο τα 80

Ο 27χρονος άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος
Περιπολικό
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Φυλάκιση ενός έτους προς 15 ευρώ την ημέρα και αφαίρεση διπλώματος για τέσσερις μήνες, επέβαλε δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη, στον 27χρονο τράπερ, ο οποίος ξεπέρασε κατά 102 χιλιόμετρα την ώρα, το όριο ταχύτητας στην ΠΑΘΕ.

Σε βάρος του νεαρού τράπερ ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και την Τετάρτη (05.08.2026) δικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Σε εκείνο το σημείο της ΠΑΘΕ, στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι 80 χιλιόμετρα την ώρα, ο μουσικός εντοπίστηκε να οδηγεί με 182 χλμ. τα ξημερώματα της 1ης Αυγούστου.

Ο 27χρονος άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

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