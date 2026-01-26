Συμμορία «άδειαζε» καταστήματα στη Δυτική Αττική – 2 συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία συμμορία που λήστευε καταστήματα σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ προχώρησαν σε δύο συλλήψεις: ενός 19ρονου και ενός 21χρονου.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ τη Δευτέρα (26.01.2026), συνελήφθησαν στις 23 Ιανουαρίου στην περιοχή του Χαϊδαρίου, δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 21 ετών, ως μέλη της συμμορίας που έκανε ληστείες και κλοπές σε καταστήματα στα δυτικά προάστια.

Προηγουμένως και πιο συγκεκριμένα το πρωί της 22ας Ιανουαρίου οι δύο δράστες είχαν ληστέψει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Χαϊδάρι, από όπου άρπαξαν από υπάλληλο χρηματικό ποσό με την απειλή χρήσης όπλου και μαχαιριού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες και κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι οι δύο κακοποιοί είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από τις αρχές του 2025.

Πώς δρούσε η συμμορία

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας, επέλεγαν καταστήματα τα οποία λειτουργούσαν μεταμεσονύκτιες με πρώτες πρωινές ώρες και στα οποία είτε είχαν εργαστεί στο παρελθόν, είτε είχαν επισκεφθεί νωρίτερα.

Στη συνέχεια, εισέβαλαν έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με μάσκες και κουκούλες, και αφού ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους με την απειλή χρήσης πιστολιού και μαχαιριού, άδειαζαν τα ταμεία.

Σε πολλές περιπτώσεις έκλεβαν μοτοσυκλέτες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους.

Σε μία περίπτωση, δε δίστασαν να τραυματίσουν υπάλληλο με τη χρήση αεροβόλου όπλου.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

– ρουχισμός που είχαν χρησιμοποιήσει κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων,

– 7 αμπούλες αερίου αεροβόλου όπλου,

– 2 τρίφτες και

– μικροποσότητα κάνναβης.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, είχαν αποκρύψει αεροβόλο πιστόλι, μαχαίρι και γάντια σε θάμνους στο προαύλιο σχολείου στο Χαϊδάρι.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 17 περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Περιστέρι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.