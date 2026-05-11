Ηράκλειο: Με αιμάτωμα στο κεφάλι η 28χρονη που βρέθηκε αιμόφυρτη – «Είχε καβγάδες με τον σύζυγό της» λένε συγγενείς της

«Υπήρχαν σύννεφα στην σχέση τους, καβγάδες και εντάσεις το τελευταίο χρόνο», λέει ανιψιός της 28χρονης που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του συζύγου της μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών τους, στη Παντάνασσα στο Ηράκλειο.

Ένας ισχυρισμός που άλλαξε, η μαρτυρία του παιδιού τους και τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν στην πόρτα και στο προφυλακτήρα του αυτοκινήτου τους, είναι μερικά από τα στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές για τα ακριβή αίτια που κρύβονται πίσω από τον μυστηριώδη τραυματισμό της 28χρονης στο Ηράκλειο.

Μέσα σε 22 λεπτά φαίνεται πως έγιναν όλα. Το ζευγάρι μαζί με τα τρία παιδιά τους αναχωρεί από το σπίτι τους προκειμένου να επισκεφθούν αρχικά την μητέρα του 30χρονου και στη συνέχεια το κατάστημα που διατηρούν στο Ηράκλειο. Τι συνέβη μέσα σε αυτά τα 22 λεπτά; Υπήρξε όντως βλάβη στην πόρτα του αυτοκινήτου; Καβγάδισε το ζευγάρι και γιατί το παιδί «καίει» τον πατέρα του; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η Ελληνική Αστυνομία.

Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την ζωή της 28χρονης και του 30χρονου που έχουν κάνει μαζί τέσσερα παιδιά. Ένας έρωτας, που συνέχισε με την δημιουργία μια μεγάλης οικογένειας και κατέληξε σε ένα γολγοθά για την 28χρονη.

«Ο γάμος τους ήταν αρκετά ευτυχισμένος, ήταν αγαπημένοι, αυτό τουλάχιστον βλέπαμε εμείς. Τον τελευταίο όμως χρόνο συχνά άκουγα ότι υπήρχαν εντάσεις μέσα στο σπίτι και πολλές φορές σε ακραίο βαθμό. Μάλιστα σε ένα περιστατικό τον Ιανουάριο είχε χτυπήσει και την μητέρα της», λέει ο ανιψιός της 28χρονης στο newsit.gr.

Ο 30χρονος, όπως όλα δείχνουν, μετά από καβγά που είχε με την σύζυγό του και ενώ ήταν τα παιδιά μαζί τους, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και έριξε την γυναίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

«Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι η θεία μου είχε ένα τροχαίο ατύχημα. Λίγη ώρα μετά μου είπαν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και ότι έγινε κάτι πιο σοβαρό. Το ξαδερφάκι μου είπε ότι ο μπαμπάς έκανε κακό στην μαμά και μετά η αστυνομία μας είπε τι έχει συμβεί», συμπληρώνει ο ανιψιός της.

Στο newsit.gr μίλησε και η αδερφή της 28χρονης λέγοντας ότι στην αρχή την ενημέρωσαν πως τραυματίστηκε σε τροχαίο αλλά στη συνέχεια έμαθε για την κατάστασή της.

«Μας ειδοποιήσαν ότι η αδερφή μου είχε ένα ατύχημα, μας πήρε τηλέφωνο ο σύζυγός της λέγοντας πως η αδερφή μου μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ. Από το Σάββατο της κάνουν εξετάσεις, η ίδια είναι σε σοκ και πονάει πολύ. Έχει πολλαπλά τραύματα. Η πρώτη αξονική έδειξε ότι έχει και αιμάτωμα στο κεφάλι», αναφέρει η αδερφή της.

Ο 30χρονος ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ενώ παραμένει υπό κρατήσει και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.