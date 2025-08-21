Ελλάδα

Συμπλοκή κρατουμένων στις Φυλακές Αλικαρνασσού – Ένας τραυματίας

Άγρια συμπλοκή στις φυλακές, ένας άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
PHOTO / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Ένταση σημειώθηκε στις φυλακές Αλικαρνασσού το βράδυ της Τετάρτης 20.08.2025 με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός κρατουμένου.

Το σοβαρό επεισόδιο, έλαβε χώρα στις φυλακές Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν κρατούμενοι ξεκίνησαν καυγά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο κελί κρατουμένων μεταξύ ατόμων Αραβικής καταγωγής.

Κάτω από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξεκίνησαν τον καβγά, ο οποίος εξελίχθηκε σε πάλη με ένα άτομο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με κατάγματα ενώ οι δύο που πήραν μέρος στον ξυλοδαρμό να μεταφέρονται στο πειθαρχείο.

Το πρωί της Πέμπτης ακολούθησε έλεγχος στο κελί όπου οι φύλακες βρήκαν και κατέσχεσαν αυτοσχέδια όπλα και ένα κινητό τηλέφωνο.

