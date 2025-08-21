Συμπλοκή κρατουμένων στις Φυλακές Αλικαρνασσού – Ένας τραυματίας

Ένταση σημειώθηκε στις φυλακές Αλικαρνασσού το βράδυ της Τετάρτης 20.08.2025 με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός κρατουμένου.

Το σοβαρό επεισόδιο, έλαβε χώρα στις φυλακές Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν κρατούμενοι ξεκίνησαν καυγά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο κελί κρατουμένων μεταξύ ατόμων Αραβικής καταγωγής.

Κάτω από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξεκίνησαν τον καβγά, ο οποίος εξελίχθηκε σε πάλη με ένα άτομο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με κατάγματα ενώ οι δύο που πήραν μέρος στον ξυλοδαρμό να μεταφέρονται στο πειθαρχείο.

Το πρωί της Πέμπτης ακολούθησε έλεγχος στο κελί όπου οι φύλακες βρήκαν και κατέσχεσαν αυτοσχέδια όπλα και ένα κινητό τηλέφωνο.